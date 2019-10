Articol publicat in: Life

S-A AFLAT cel mai mare secret al lui GIGI BECALI. Cine este, de fapt, SOŢIA miliardarului din PIPERA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali este unul dintre cele mai cunoscute personaje din România, dar a avut grijă să-și țină familia departe de ochii curioși ai presei și si-a educat copiii după legea lui Dumnezeu. Gigi Becali ascude un mare secret, care acum a ieşit la iveală. Luminița, soţia sa, este cu 12 ani mai mică decât el, dar puţină lume ştie că femeia este verișoara de gradul trei a lui Gigi Becali! Gigi Becali, AMENDAT DRASTIC! Pentru ce FAPTE GRAVE a fost sancţionat patronul lui FCSB Gigi Becali a făcut acum câţiva ani singura referire la această legătură: "Bunicii noștri au stat în aceeași casă, suntem rude de gradul trei. Asta contează mai puțin". Se pare însă că acest tip de legături sunt destul de frecvente la machidoni. Gigi Becali primeşte o LOVITURĂ DEVASTATOARE. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al AUTORITĂŢILOR Gigi Becali și soția lui se cunosc de când el avea 26 de ani, iar ea 14. Încă de atunci familiile celor doi au pus la cale căsătoria dintre ei. Luminiţa Becali se îngrijește foarte atent de educația celor trei fiice ale lor Teodora (21 de ani), Alexandra (20 de ani) și Cristina (16 ani). loading...

