INCREDIBIL! Din ce a ajuns să facă BANI Margherita din Clejani în plină pandemie de COVID-19

Margherita din Clejani s-a reprofilat și a început să producă din modă, după ce și-a deschis o linie de haine din care speră să facă bani frumoși.

"Acum trăiesc așa... ca un rock star. Am filmat un videoclip nou și o piesă nouă, în zona trap. Îmi place foarte mult trapul și voi aborda această direcție pentru o perioadă", a spus vedeta în cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

Margherita din Clejani a povestit că nu va mai participa la evenimente și petreceri.

"Muzica rămâne un hobby pentru mine, dar la evenimente, petreceri și chestii de genul nu voi mai participa pentru că nu mă mai reprezintă asta acum. Eu acum sunt focusată pe fashion, design și stilism, sunt consultant fashion pentru bărbați, am făcut niște cursuri foarte interesante și acum mă focusez foarte mult pe această parte. Am încredere deplină în ce sunt, în ce pot și în ce am. Eu fac mereu ceea ce este benefic pentru mine și ce mă face fericită, de aceea petrec foarte mult timp în atelier", a declarat Margherita din Clejani.