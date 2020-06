Viorica de la Clejani, criză de nervi ÎN DIRECT la TV. "Vreţi să moară ca Mădălina Manole?"

Viorica de la Clejani a izbucnit chiar în timpul emisiunii şi a a ieşit din casă nervoasă strigândcă doreşte ca cei doi copii ai săi, să fie lăsaţi în pace.

"Am nervi și nu am consumat nimic. Sunt mamă. Lăsați-mi copiiii în pace! Vreți să moară ca Mădălina Manole? A omorât pe cineva? Sunt lucruri mai importante în țara asta! Am rugămintea în calitate de mamă: lăsați-mi copiii în pace! Eu mă mulțumesc că copiii mei trăiesc și nu sunt drogați ca alții", a spus Viorica de la Clejani.

Iubitul Margheritei de la Clejani rupe tăcerea. Ce spune despre consumul de droguri VIDEO

Cântăreața susţine că de mai multe zile nu a mai putut să iasă din casă în urma lucrurilor care au apărut în spaţiul public şi şi-a cerut scuze pentru ieşirile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

"Îmi cer scuze. N-am putut să mă mai controlez. Vreau să-mi lăsați copiii în pace pentru că este într-un continuu stres. La un moment poate să facă o prostie, iar dacă mie îmi moare fata, ce fac eu?" , a mai spus Viorica de la Clejani.

Margherita de la Clejani, dezvăluiri în premieră: "A fost un mic accident. N-am omorât pe nimeni. Nu m-aţi văzut voi drogată!" VIDEO

Margherita de la Clejani părea mult mai relaxată după accident, într-un interviu acordat pentru România TV.

"Acum zâmbesc şi asta e bine. Întotdeauna cred că există speranţă în inima fiecărui om. Nu trec printr-o situaţie tocmai bună. Familia mea este foarte afectată. Mă gândesc la mama, tatăl şi la fratele meu care se uită la televizor şi văd un titlu: Margherita, drogată la volan cu heroină. Vreau să confirm acest lucru aici. Nu este adevărat. Eu sunt contra drogurilor", a declarat Margherita de la Clejani.