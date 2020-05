Iubitul Margheritei de la Clejani rupe tăcerea. Ce spune despre consumul de droguri VIDEO

Margherita a primit interzis la iubit, după accident. Iubit care, spun Clejanii, nu i-ar fi fost, de fapt, iubit, ci doar un designer care urma să lucreze la imaginea Margheritei sau, cel puțin, așa le-ar fi fost prezentat părinților de cântăreață. De fapt, tânărul cu care Margherita se afla în mașină când a făcut accidentul și cu care se săruta a doua zi pe dig este un cântăreț de trap, despre care s-a spus că este consumator de substanțe interzise. Mai mult, acesta ar fi avut probleme cu legea din cauza drogurilor.

Teodor a acceptat să vorbească despre toate aceste probleme într-un interviu pentru România TV.

Reporter. Teo s-au spus multe lucruri despre tine, imi povesteai inainte ca multe lucruri nu sunt adevarate. Ce ai de spus despre acest lucru?

Teo: Eu am fost deranjat foarte tare cu ce s-a zis in media despre mine si margherita. Acuzatiile de consum de droguri nu si gasesc un corespondent cu modul in care a fost descris in presa. Rezultatele ce vor iesi la INML imi vor da dreptate.

Reporter: S-a spus ca ai fi luat o stampila a unui medic si falsificat retete pentru anumite substante.

Teo: Este absolut fals. Substanta se procura de la farmacie şi este nurofen. Nu am nicio stampila, am avut o reteta de la doctorul meu psihiatru pentru ca am probleme cu somnul.

Reporter: Mai demult Margherita ti-a cerut tie un astfel de tratament?

Teo: Nu, nu, nu.

Reporter: Au aparut imagini si referiri cu privire la faptul ca ai agresat animalul Margheritei..

Teo: Eu nu am agresat in niciun fel animalele de companie. Eu sunt un iubitor de animale. Acasa la mine sta un caine cu mine in pat.

Reporter: Ai mai avut astfel de incidente? Spuneau ca au mai multe probe ale unor fete sau se contureaza o idee astfel incat sa fii tu vinovat?

Teo: Nu exista niciun dosar penal pentru lovire si alte violente pe numele meu.

Reporter: S-a discutat inclusiv ca tu tot timpul esti intr-o anumita stare, iar tu spui ca ai o explicatie.

Teo: Faptul ca am un defect de vorbire a fost interpretat in presa ca un mod ce aduce atingerea demnitatii umane si imaginii mele. Aceasta idee a fost adusa in presa ca sa ma denigreze, pentru ca eu sunt rrit si nu pot spune deloc litera.

Precizez ca nu am niciun fel de legatura cu acte de violenta asupra persoanelor de sex feminin.

Margherita de la Clejani, implicată într-un accident rutier

Margherita de la Clejani a fost implicată într-un accident rutier pe strada Norilor din București. Polițiștii au sosit imediat la fața locului au testat-o pe cântăreață și au transportat-o la IML, pentru prelevare de teste biologice deoarece aceasta avea un comportament suspect.

Margherita de la Clejani se afla la volanul mașinii personale, un Range Rover Evoque. Într-un moment de neatenție, aceasta a lovit un autoturism care staționa regulamentar pe partea dreaptă.

Ulterior, polițiștii au testat-o pe cântăreața cu aparatul alcooltest, dar și cu aparatul drugtest. În urma testării, oamenii legii au constat faptul că această se află sub influența substanțelor halucinogene.

Artista a fost transportată la IML, unde rezultatele testelor biologice au arătat faptul că aceasta se aflăa sub influența opiaceelor, respectiv a heroinei.