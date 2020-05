Margherita de la Clejani, dezvăluiri în premieră: "A fost un mic accident. N-am omorât pe nimeni. Nu m-aţi văzut voi drogată!" VIDEO

Margherita de la Clejani a acordat primul interviu după ce a fost acuzată că a condus sub influenţa unor substanţe interzise şi a provocat un accident.

"Acum zâmbesc şi asta e bine. Întotdeauna cred că există speranţă în inima fiecărui om. (...) Nu trec printr-o situaţie tocmai bună. Familia mea este foarte afectată. Mă gândesc la mama, tatăl şi la fratele meu care se uită la televizor şi văd un titlu: Margherita, drogată la volan cu heroină.

Vreau să confirm acest lucru aici. Nu este adevărat. Eu sunt contra drogurilor", a declarat Margherita de la Clejani la România TV.

Fiica Vioricăi de la Clejani a refuzat să spună dacă a consumat substanţe psihoactive, după cum au susţinut poliţiştii.

"Nu aş vrea să vorbesc despre acest lucru acum. Nu sunt în măsură să vă vorbesc. Vor vorbi organele de Poliţie. Margherita nu se droghează cu heroină. Margherita nu este o consumatoare de droguri", a spus Margherita.

Întrebată dacă a luat pastile de slăbit, Margherita de la Clejani a spus că vrea să lase "organele să-şi facă treaba".

"Sunt foarte bine. Arăt foarte bine. 90-60-90. 55 de kilograme. Sunt foarte fericită!", a menţionat ea.

Margherita de la Clejani vrea să scrie o carte

"Lucrez foarte mult la proiectele mele. Mie îmi place foarte mult să scriu. O să scriu o carte. În curând, voi lansa o colecţie de haine, cu inspiraţie din America. Sunt un fan înrăit al Americii. Am stat acolo o lună de zile şi m-am plimbat prin Los Angeles, New York, Chicago, Detroit, Philadelphia, pe la Hollywood cum îmi place mie să zic aşa...

Margherita nu mai este Margherita aia veche. Acum sunt o altă Margherita, într-o altă etapă a vieţii mele. Sunt într-un continuu proces de transformare şi de dezvoltare. Sunt focusată pe cariera mea", a precizat Margherita de la Clejani.

Margherita de la Clejani spune că nu are iubit

"Nu am nicio relaţie cu Teodor. Eu nu am iubit. Pentru mine, iubit înseamnă o relaţie de un timp. Am prieteni din toate categoriile. Teodor este un băiat pe care eu l-am admirat şi am vrut să fac ceva împreună", a declarat Margherita de la Clejani în interviul acordat România TV.

"A fost un mic accident în care n-am omorât pe nimeni. N-am dat în cap la nimeni. Nu m-aţi văzut voi drogată sau nu m-aţi văzut luând droguri.

Pe mine mă deranjează foarte tare titlul acesta: Margherita, drogată la volan cu heroină. Vă rog frumos să remediaţi toată această poveste pentru că nu este firesc pentru părinţii mei care suferă pentru copilul lor. Nu este normal să scrie despre mine că am consumat heroină. Nu sunt consumatoare de heroină", a mărturisit ea.

De asemenea, Margherita de la Clejani a explicat că maimuţa cu care a apărut după producerea accidentului aparţine fostului ei iubit.