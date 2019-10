Articol publicat in: Life

Maria Ghiorghiu, profeţii cutremurătoare despre proteste uriaşe. "Mulţimea devenise violentă"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Maria Ghiorghiu a făcut profeţii cutremurătoare despre "proteste uriaşe". Foto: dcnews.ro „Vedeam înspre Sud, Sud-Est o Mare de oameni; o mulțime uriașă de protestatari sub un cer de noapte. Oamenii protestau pașnic, când, la un moment dat, peste capetele lor trece o lumina roșie ca de laser, ce-i învăluie pe toți. Oamenii au început să devină mai plini de energie, mai euforici. Citeşte şi MARIA GHIORGHIU, premoniţie CUTREMURĂTOARE. "Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să ne apere" Unii dansau și strigau cu mâinile ridicate, alții săreau în sus de parcă ar fi vrut să vadă ce se întâmplă mult în faţa lor, alții deveniseră violenți și crispați. Era o nebunie totală. Prieteni dragi, din păcate, vom auzi de astfel de proteste uriașe, dar care nu vor manifesta adevărată voință și credință a oamenilor prezenți. (...) Să nu ne pierdem credința și nădejdea în Dumnezeu și Măicuța Domnului, să fim buni și milostivi, iar pe aproapele nostru să-l iubim ca pe noi înșine", a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay