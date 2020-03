Maria Ghiorghiu, premoniţie SUMBRĂ. Apel către populaţie: respectaţi regulile!

Maria Ghiorghiu a prezis un mare dezastru din care vor rezulta peste 44 de victime. Celebra clarvăzătoare a menționat pe blog faptul că trebuie să fim foarte atenți la măsurile luate de autorități și să respectăm întocmai regulile impuse în această perioadă extrem de grea pentru noi toți.

Ultima previziune a Mariei Ghiorghiu e TERIFIANTĂ. Când vine SFÂRŞITUL LUMII

"Dragii mei, în aceasta după amiaza, in timp ce scriam aici pe Blog,aud glas care spune asa: "Acum ajuti aceasta Lege!". Mi se pare ca este esential! Dar un alt glas intreaba: "44 de victime?"

Iata dragilor, vom auzi de ceva ingrijorator,ceva ce va duce la 44 (posibil 41 sau 42) daca am inteles eu bine cifra. Ar putea fi vorba de 44, dar nu mai conteaza cifra de 1-2 victime in plus sau in minus, deoarece este foarte trist, tragic chiar ceea ce se va intampla.

Dragii mei, daca avem cumva simptome de gripa, sa nu neglijam deloc. Ci sa ne sunam medicul de familie, sa cerem informatii, iar in ultima instanta, la nevoie, sa sunam la 112 pentru a putea fi ajutati. Sa respectam cu sfintenie masurile de preventie recomandate de speciallisti. Ce se va intampla anume, in ce context sau unde anume, eu nu stiu a va spune.

Sa ne rugam Domnului si Maicii Domnului, ca sa ne apere cu mila si cu iubirea Sa de oameni, si sa nu-si intoarca Faţa Sa de la noi fiii Săi", a scris Maria Ghiorghiu.