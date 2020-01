Maria Ghiorghiu, previziune cutremurătoare pentru 2020. Urmează un dezastru.

Maria Ghiorghiu a postat o nouă previziune cutremurătoare pe blogul personal: "Dragii mei, am mai scris și altădată că va începe prigoana creștinilor, chiar și la noi în România", scrie stirilekanald.ro.

"În aceasta noapte,in timp ce scriam la articolul anterior, vad in faţa mea o margine de padure(zona cu copaci mai rari)iar de un copac era legat un trup cu o sfoara groasa impletita.

Era ziua si vedeam doi tineri,posibil 3,imbracati in negru si cu barba scurta,ce tineua in mainile lor sfoara impletita, sfoara ce era foarte lunga.

Acesti tineri legase pe cineva de trunchiul copacului si se indepartau de copac, avand inca in mainile lor celalalt capat al sforii lungi de cativa metri.

In timp ce se indeparta cu sfoara in maini,de copacul de care era legata o persoana,acel tanar spune in batjocura asa:

"E atat de crestin....,Amin!"

Si se-ndeparta de copacul cu pricina,razand si bucurandu-se de oribila -i fapta.

Dragii mei, am mai scris si altadata ca va incepe prigoana crestinilor, chiar si la noi in Romania.

Dar, oricat am suferi si orice s-ar intampla cu viata noastra,sa nu ne lepadam nicicand de Hristos si de Maicuta Domnului.

Nimeni nu se va putea atinge de sufletul nostru,de ne vom pastra Credinta si Iubirea!

Sa ne rugam Domnului si Maicii Domnului ca sa ne dea putere sa le putem duce pe toate,si sa facem tocmai asa cum INSUSI DOMNUL si DUMNEZEUL nostru ne spune in Sfanta Sa", a scris Maria Ghiorghiu.