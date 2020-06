Maria Ghiorghiu, previziune sumbră pentru români: "Veţi cunoaşte şi veţi trăi mânia lui Dumnezeu"

Potrivit Mariei Ghiorghiu, în țara noastră se vor petrece lucruri ce vor aduce multă neliniște! Prezicătoarea nu a explicat despre ce este vorba mai exact, dar se pare că românii vor trece printr-o perioadă agitată.

"Dragii mei,

În aceasta dimineata,m-a trezit un glas care spunea ceva tare ingrijorator. Glasul spunea asa: În toata România va predomina nelinistea! Iar un alt glas, intreaba cu nedumerire: În toata Romania?

Dar glasul îi raspunde asa: În toate locurile omenesti posibile!

Dragii mei, din nefericire,ceea ce se intampla acum in Romania, duce pas cu pas spre Marea Revolutie! Pe plan mondial,dar si la noi in Romania , exista ingrijorare maxima in ceea ce priveste Coronavirusul si nu numai.Iar la noi in Romania, primeaza modul cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate.

Dar, Bunul Dumnezeu le va aranja pe toate; asa cum El voieste si nicidecum după voia politicienilor.Deocamdata insa, politicienii isi duc mai departe planurilor lor pentru cum sa ajunga la alegerile anticipate,in loc sa se uneasca cu totii si sa gaseasca o modalitate de a stopa raspândirea Coronavirusului;o modalitate de a pune in aplicare LEGILE Romaniei care ar ajuta populatia.”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

Maria Ghiorghiu, clarvăzătoarea care ar fi prezis tragedia din Apuseni şi incendiul de la Colectiv, a făcut un anunț îmbucurător ân plină pandemie de coronavirus. Deși autoritățile din România au anunțat că după Paște ne vom confrunta cu un vârf al îmbolnăvirilor, aceasta susține că acest lucru nu vom trece prin aşa ceva și, mai mult de atât, în unele zone se va putea trăi chiar fără masca de protecție.

Maria Ghiorghiu a abordat foarte mult subiectul coronavirusului în ultima perioadă. Acum, celebra clarvăzătoare a povestit pe blogul său personal că vârful epidemiei de COVID-19 din România nu se va mai înregistra și țara noastră este cu mult mai norocoasă decât Italia și alte state în care s-au înregistrat o mulțime de cazuri de îmbolnăviri și decese.

"Toata lumea se asteapta la un varf al Pandemiei in Romania,dar nu se va intampla asa. INFECTAREA cu CORONAVIRUS, precum si numarul mortilor vor incepe sa scada.

Iata ce spunea un glas, astazi dimineata: "Iata ca traim! Traim fara masca!".

Clipă în care vad un oras inspre Rasarit un oras mare si frumos, unde cativa domni imbracati la costum si cravata se urca in masina si-mi arata faţa normala, fara masca, ca sa ma faca sa inteleg ca nu mai e nevoie sa poarte masca. Oamenii care mergeau pe strada erau tot fara masti chirurgicale.

Trebuie sa avem mare grija in continuare si sa respectam toate regulile impuse de specialisti. Sa mai avem puţina rabdare si vom fi bine cu totii!" a scris Maria Ghiorghiu.