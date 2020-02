Marian Drăgulescu s-a afişat cu nou iubită. Cine îl consolează pe campion după două divorţuri FOTO

Marian Drăgulescu a început anul 2019 cu un divorț răsunător. În luna martie, sportivul s-a despărțit de Corina, femeia cu care a avut o căsnicie de 9 ani, dar iată că intră în 2020 cu o nouă poveste de iubire. Deși a recunoscut încă de la începutul lui noiembrie că are o nouă iubită, până acum a ținut-o departe de ochii curioșilor.

"Nu sunt singur şi nu cred că suntem lăsaţi pe Pământ ca să trăim singuri. Mie îmi place să am pe cineva alături aşa că... În momentul de faţă am pe cineva, suntem la început de drum. Deocamdată ne simţim bine, sper să fie ok... E o persoană care mă înţelege. Ne înţelegem foarte bine până acum", a declarat Marian Drăgulescu.

Noua iubită a lui Marian Drăgulescu se numește Simona Carmen. Cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă împreună și s-au afișat oficial pentru prima dată într-o fotografie alături de bradul de Crăciun, dar și un selfie la petrecerea de Revelion 2020. Surse din anturajul sportivului au povestit faptul că gimnastul și actuala parteneră petrec mult timp împreună și au fost văzuți într-un mall din Capitală.