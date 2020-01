Marian Godină, anunţ şocant pe Facebook: "O să dispar o perioadă din peisaj"

Poliţistul a încercat să ajute doi copii care îşi duceau viaţa într-un container, la Braşov, în condiţii cumplite. Între timp, situaţia a luat o întorsătură neaşteptată, care i-a lăsat un gust amar.

"În data de 14.12.2019, impresionat de situația unei familii care locuia într-un container, v-am cerut ajutorul pentru a reuși mutarea acesteia într-un apartament. Mă gândeam la plata unei chirii pe o perioadă mai îndelungată, cât oamenii să se poată pune pe picioarele lor, să își găsească un loc de muncă și să-și poată continua viața nesusținuți. Deși eram sceptic, încă de la început, mânat de entuziasm și impulsionat de mobilizarea dumneavoastră, luasem în calcul chiar cumpărarea unei locuințe în care acea familie să locuiască.

A doua zi de la prima postare, după mai multe refuzuri din partea unor proprietari ce ofereau apartamente spre închiriere, o doamnă profesoară din Brașov ne-a pus la dispoziție un apartament cu două camere, urmând să-l închiriem prin contract", şi-a început articolul, Marian Godină, pe blogul său personal.

"Eu nu am mai avut casă, soție, animale, viață personală"

Potrivit spuselor lui Marian Godină, bărbatul a plecat de bună voie din apartament și s-a întors la container, spunând că se simte umilit și jignit. Femeia a decis să rămână în apartament cu cei doi copii, dar, atât în timpul zilei, cât și seara, era tot la container. Mai mult decât atât, femeia le spunea tuturor că Marian Godină nu a făcut nimic pentru ei, deşi ei au crezut în el şi şi-au dorit o casă nouă. (Citeşte AICI întreaga poveste)

"Pot spune că în cele 3 săptămâni de când m-am băgat în povestea asta, eu nu am mai avut casă, soție, animale, viață personală. Tot timpul mă duceam să le mai duc câte ceva, le-am cărat mașină de spălat, birou, canapea, fotolii etc. Deși am insistat să fumeze numai pe balcon, aproape de fiecare dată în bucătărie era fum de țigară, iar o dată am și găsit scrumiera plină cu chiștoace. Am petrecut ore la cumpărături, am cheltuit o grămadă de bani și de energie. Și mai ales de suflet", a mai povestit poliţistul.

Vrea să "dispară o perioadă din peisaj"

După această situaţie neplăcută, Marian Godină profită că urmează să meargă în vacanţă şi vrea să renunţe la telefon şi toate celelalte mijloace de socializare, pentru că simte nevoia de linişte.

"Am să vă stau la dispoziție în seara asta și am să răspund în comentarii la întrebări legate de folosirea banilor, nelămuriri, poze cu tranzacții ori alte lucruri, urmând ca în perioada următoare să renunț la telefon, Facebook, mesaje, comentarii, share-uri etc așa că am să dispar o perioadă din peisaj pentru că am mare nevoie de liniște. Un concediu la ski în Austria va fi exact ce-mi trebuie. (l-am plătit de anul trecut, pt cârcotașii ale căror comentarii le anticipez deja. În plus, dacă aveam bani mergeam în Poiana Brașov)", a încheiat Marian Godină.