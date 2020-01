Marian Godină, dezamăgit după ce a salvat o familie dintr-un container neîncălzit: "Când eşti prost... şi viaţa e grea" VIDEO

Poliţistul braşovean a rămas impresionat de situaţia a doi copii, despre existenţa cărora a aflat de la un prieten jandarm, astfel că le-a ajutat familia şi i-a mutat într-un apartament. Pe lângă faptul că a găsit un apartament cu două camere, complet mobilat şi utilat, pe care Marian Godină l-a închiriat în acest sens, el a strâns bani şi a făcut apel pe reţelele de socializare, pentru a strânge banii necesari ca familia să aibă într-o zi propria casă.

Între timp, deşi Godină şi-a asumat să se implice direct, aşteptările sale au fost înşelate de membrii familiei, în special de tatăl copiilor. Astfel, deşi capul familiei, eliberat recent din penitenciar, a promis că va alege să ducă o viaţă cinstită de acum, nu şi-a onorat promisiunea.

„La două zile după ce s-a angajat, „pe surse”, cum zic jurnaliştii, am aflat că omul nostru petrece cu multă băutură într-o zonă famată a oraşului, alături de nişte prieteni ai lui. Le spusesem şi că nu vreau să aud că îmi zice vreun vecin că l-a văzut venind beat acasă. M-am dus la apartament şi am întrebat-o pe femeie unde îi este concubinul. Mi-a zis că e plecat să ajute pe cineva la nu ştiu ce treabă, dar că trebuie să vină imediat. I-am spus că ştiu că e beat şi ştiu şi unde e, dar femeia a început să jure pe copiii ei că nu e adevărat. Aşa că am zis să aşteptăm să-l vedem cum vine. Aflând că suntem acolo, bărbatul nu a mai venit şi şi-a închis telefonul. Mi-a zis a doua zi că venise acasă fix la un minut după ce plecasem noi şi că-i pare rău că nu l-am mai aşteptat puţin ca să ne convingem că nu era beat”, relatează Godină pe blogul său.