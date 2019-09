Marian Oprişan, către un consilier judeţean PNL : "Dacă vrei să mă ocup serios de tine, mă ocup"

Consilierul PNL Ovidiu Burduşa a vrut să-i adreseze o întrebare lui Oprişan, iar acesta a replicat: "Domnule Burduşa, dumitale nu-ţi permit nimic. Eu nu mi-am permis să scriu mizerii despre dumneata, dar dacă vrei să mă ocup serios de tine de acum încolo, mă ocup". Ulterior, Marian Oprişan a spus că se referă la alegeri : "Vă bat de vă sună apa-n cap”.



"Ştiţi ce aţi făcut voi la europarlamentare? Aţi trezit un uriaş care dormea. Vă bat de vă sună apa în cap. Înţelegi? Vă sună apa-n cap", s-a adresat Marian Oprişan consilierilor PNL, referindu-se la viitoarele alegeri.



Consilierul PNL Ovidiu Burduşa s-a simţit ameninţat de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.



"Am venit la o nouă şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Vrancea, la un moment dat, când se numărau voturile, pentru că a fost un vot pentru a stabili nişte comisii, s-au creat nişte discuţii. Domnul preşedinte era foarte nervos după emisiunea de duminică seară de la Pro Tv. La un moment dat, l-am întrebat dacă a urmărit emisiunea, a zis că nu, apoi a acuzat un primar PNL că a minţit în acea emisiune, deşi spusese că nu a văzut şi atunci am vrut să-i mai adresez o întrebare. Nu mi-a permis, a spus că şi aşa mi-a permis prea multe şi de acum se va ocupa de mine. L-am întrebat dacă a fost o ameninţare, a răspuns că a fost o constatare”, a declarat pentru News.ro consilierul PNL Ovidiu Burduşa.



"E prima şedinţă de consiliu judeţean de la care mă întorc la Roma cu un gust amar. Sunt o persoană care-şi face datoria şi, de altfel, deşi fac naveta de la Roma la Focşani pentru a participa la şedinţele de consiliu judeţean, am cu şase prezenţe în plus faţă de Marian Oprişan care locuieşte în Vrancea. Nu mi se pare corect să fiu atacat într-o asemenea manieră de cineva care stă în Consiliul Judeţean din 1992 şi, în tot acest timp, nu a învăţat să-şi respecte colegii. Ameninţarea m-a lăsat rece, însă nu credeam că în 2019 se mai poate întâmpla aşa ceva, într-un judeţ dintr-o ţară membră a Uniunii Europene”, a mai spus Burduşa.

Marian Oprişan a fost personajul central al unei emisiuni difuzate de ProTV. Acesta a fost foarte deranjat după difuzarea unui promo pentru emisiunea în care erau prezentate "realizările" baronului. Şeful CJ Vrancea i-a spus jurnalistei că tot ce se face în emisiune este „o manipulare de tip ordinar”, făcută „în campanie electorală”.