Marian Vanghelie: "Cei care cred, ca Liviu Dragnea, că pot negocia cu serviciile, vor avea soarta acestuia"

Vanghelie crede că PSD a fost cel mai puternic pe vremea când era condus de tandemul Ion Iliescu - Adrian Năstase şi spune că marea greşeală a lui Liviu Dragnea a fost să creadă că "poate negocia cu serviciile".

"PSD a fost cel mai puternic când Iliescu și Năstase s-au aflat la cârmă. Acum sunt lideri care sunt conduși se servicii. Cei care cred ca Liviu Dragnea că pot negocia cu serviciile vor avea soarta acestuia", crede Vanghelie.

Fostul edil susţine că este, încă, o voce importantă în PSD şi că "adversarii" se tem de el.

"Adversarii sunt speriați de mine. Sunt o voce puternică, că sunt Marian Vanghelie. Lumea ma consideră un om inteligent. La capitolul talent, spun că e de la natură. Am multe talente ascunse pe care nu pot sa le spun aici.

La revoluție aveam bani foarte mulți. Eram director comercial la Cooperație. Am mărit producție la papuci, pantofi. Daca nu intram în politică azi eram poate cel mai bogat om din România. Nu îmi pare rău însă, fiindcă am căpătat experiență. Eu fac bani și când dorm", a răspuns acesta.

De altfel, când s-a vorbit despre câţi bani are, Vanghelie a recunoscut că a minţit în declaraţia de avere.

"Am spus mai puțin. Mi-a fost frică să spun real câți bani am ca să nu mă dea afară din partid Iliescu. Am fost cel mai bun primar din București. M-am bătut cu Traian Băsescu, cu serviciile secrete, cu Adrian Năstase", a afirmat Vanghelie.

