Marius Budăi, anunţ de ultimă oră despre plata pensiilor VIDEO

Anunţ importnat despre plata pensiilor de la ministrul Muncii. "Sunt acum 40 mii de dosare trimise catre pensionari, dintre care 36 mii deja sunt puse in plata. Acum avem deja 36 mii puse in plata si urmeaza dupa 1 mai sa primeasca si banii acasa. La Casa Nationala de Pensii am nevoie de oameni. Si facem acum o analiza sa vedem ce oameni putem duce la Casa de Pensii ca sa pot implementa legea", a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a făcut o serie de anunţuri importante pentru pensionari într-o intervenţie la România TV. Acesta a spus că pensionarii vor primi acasă o scrisoare în cazul în care pensiile lor au fost recalculate.

Budăi a evitat să dea un termen la care scrisorile vor fi trimise deoarece procesul de evaluare a dosarelor este încă în curs de desfășurare.