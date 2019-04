Marius Budăi anunţă angajări pentru recalcularea pensiilor VIDEO

Asa cum se spunea din ianuarie in iarnuarie ar fi trebuit sa mergem cu 1045 lei. Mai departe, ce era mai mare de 1050 lei aveam un impozit de 16%. Am spus ca pensiile mici trebuie sa le impingem mai sus. Asa ceva nu ati mai vazut. Eu chiar apreciez ca un ministru sa stea in genunchi. Ridicam mai sus pragul si nu mai impozitam cu 16%. Eu ma duc pe cifre si explic si saptamana asta nu fac politica, a subliniat Marius Budai.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, spune că după 1 mai toţi cei cărora le au fost recalculate pensiile vor primi şi banii.

"Sunt acum 40 mii de dosare trimise catre pensionari, dintre care 36 mii deja sunt puse in plata. Acum avem deja 36 mii puse in plata si urmeaza dupa 1 mai sa primeasca si banii acasa. La Casa Nationala de Pensii am nevoie de oameni. Si facem acum o analiza sa vedem ce oameni putem duce la Casa de Pensii ca sa pot implementa legea", a declarat Marius Budăi.

Ministrul a decis că trebuie să fie făcute sute de angajări la casa de pensii pentru a pregăti RECALCULAREA celor aproape 5 milioane de pensii în plată.