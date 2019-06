Marius Budăi, prima reacţie privind concedierile pregătite de Guvern şi transmise de Remus Borza. Anunţul ministrului

"As dori să am o reacție la ce a zis Borza, declarațiile lui din ultimele zile nu reprezinta poziția Guvernului, nu am avut în Guvern astfel de discuții, nici în programul nostru. Noi ne-am angajat în campania electorală că vom implanta creșteri de venituri pentru toți românii, din fericire sau din păcate, noi lăsăm politică osterităţii în grijă USR-PNL. Eu cred că românii merită aceleași venituri că tot cetățenii din UE, pentru asta ne lupta zi de zi", a declarat Marius Budăi la România TV.

De unde iau venit ideile lui Borza?

"Din reacția de azi de la premier, Borza probabil va fi demis luni, nu știu, sunt declaratiile lui, nu avem în program nici concedieri, nici tăieri sub nici o formă", a adăugat Budăi.

Decizia demiterii lui Remus Borza a fost luată sâmbătă, dar documentele vor fi semnate luni, când vor apărea și în Monitorul Oficial.

Declaraţia care a stânit nemulţumirea liderilor PSD şi a premierului Viorica Dăncilă a fost făcută la începutul acestei săptămâni şi a fost următoarea: "Am crescut veniturile în sectorul bugetar, cred că suntem singura ţară din lume care plăteşte mult mai bine salariaţii din sectorul public decât pe cei din sectorul privat. Trebuie să gestionăm 800.000 de bugetari, am gonflat foarte mult administraţia. Şi la Guvern trebuie să mai reducem din ministere. E mai eficient, mai rămân bani să facem şi o fabrică în România (...) Eu pentru asta m-am alăturat acestui efort al Executivului şi al partidului aflat la guvernare. Tocmai încerc să optimizez: sunt prea multe instituţii hipergonflabile, hiper-remunerate, ar trebui şi aici remunerarea să ţină cont de eficienţă şi de competenţă, ar trebui să mai reducem costurile în sectorul public şi să încurajăm mai mult şi să finanţăm investiţiile. Investiţiile sunt cele care dau sustenabilitate creşterii economice. De asemenea, Guvernul trebuie să manifeste deschidere spre dialog şi conlucrare cu toate mediile economice – cu mediul bancar, cu mediul antreprenorial, trebuie să susţină capitalul românesc, clasa antreprenorială românească, să fie partener al tuturor. Nu avem duşmani, nu avem inamici, cu toţii trebuie să conlucrăm spre binele comun".

Remus Borza fusese numit consilier al Vioricăi Dăncilă pe data de 30 mai, el succedându-i în funcţie lui Darius Vâlcov. "Se acordă domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerată", se arată în decizia publicată în urmă cu nouă zile în Monitorul Oficial nr. 429.

Remus Borza a fost exclus din ALDE în iunie 2017, fiind acuzat că nu a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu şi a recunoscut că purta discuţii pentru a prelua un portofoliu în Executiv, respectiv cel al Energiei.