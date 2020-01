Marius Budăi, reacţie la anunţurile premierului Orban: "Adio creșteri de pensii, de alocaţii, de salarii!"

"Guvernul Orban a îndatorat România cu 18,5 miliarde de lei, a diminuat buffer-ul cu 1,3 miliarde de euro, și asta în nici trei luni de când s-a instalat la Palatul Victoria. (...) Cu un cinism fără margini, premierul Orban a anunțat astăzi că nu se vor dubla alocațiile, nu este 100% sigur că vor crește pensiile(deci sigur nu vor crește) și mai urmează și disponibilizări. Într-un cuvănt, austeritate. În schimb ne majorează vărsta de pensionare. Acum este clar de ce vor organizarea de alegeri anticipate parlamentare. Adio creșteri de pensii, de alocații, de salarii! Adio creșterea nivelului de trai al cetățenilor români. Toate aste sunt marca PNL”, scrie, duminică, Marius Budăi, pe Facebook.

"Sunt extrem de trist. Nu există aroganță și nepăsare mai mare la un guvern. Am început să cred că atunci când a fost guvernul Boc-Băsescu nu am văzut nimic din ce vom vedea acum, au fost mici copii. După ce că nu sunt capabili să găsească soluții pentru ridicarea nivelului de trai al românilor, acum guvernul 'nu am bani' reprezentat de domnul Orban este și arogant și ne spune pe față: 'v-am prostit în alegerile parlamentare, vă mai prostesc un pic până trec și anticipatele și apoi nu îmi mai pasă de voi'. La un moment dat domnul Orban avea patru soluții despre cum să nu mărească alocațiile și nici una despre cum să le mărească. Din păcate, domnul Orban nu reușeste sau nu vrea să reușească să facă nimic pozitiv pentru cetățenii români și este o lovitură mare pentru seniorii acestei țări," a mai spus Marius Budăi la A 3.

Reamintim că în această dimineață, premierul Ludovic Orban a anunțat că majorarea cu 40% a pensiilor, de la 1 septembrie, nu este 100 % sigură. El a menționat că totul va depinde de creșterea economică.

Reacția fostului ministru al Muncii vine în contextul în care Ludovic Orban a spus, duminică, alocațiile se vor dubla în luna august dacă vor exista resursele financiare necesare.

„În nicio țară civilizată din lumea asta, în care oamenii au o educație economică, dacă vine un partid și promite dublarea pensiilor sau dublarea aloațiilor, partidul acela nu este luat în serios pentru că orice om de bun simț știe că lucrul respectiv nu este realizabil din punct de vedere economic și bugetat. Nu există nicăieri în lumea asta să dublezi de două ori într-un an alocațiile pentru copii”, a afirmat Ludovic Orban, pentru Hotnews.ro.

Totodată, premierul a spus că nu e 100% sigur că pensiile vor fi mărite cu 40%, începând din toamna anului 2020.

„Banii sunt prevăzuți, dar totul depinde de cum evoluează economia, dacă reușim să asigurăm un trend economic solid, o crește economică consolidată, să relansăm investițiile, să îmbunătățim colectarea”, a explicat Ludovic Orban.