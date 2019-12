Marius Budăi: România a aruncat 10 miliarde pe mofturile şi pe declarațiile iresponsabile ale lui Cîţu

Mariu Budăi, reacţie dură după ce Florin Cîţu a anunaţt că PDSD nu voia să majoreze pensiile în 2020. "În continuare domnul ministru de Finanțe face declarații iresponsabile și niciuna din declarațiile lui nu sunt bazate pe adevăr. Dacă noi nu am ajuns să promovăm un buget pentru anul 2020, cum poate spune un ministru de finanțe mai ales că nu aveam prinsă această cheltuială în buget, că nu nu noi suntem cei care am promovat legea, că noi suntem cei care am prins aceste majorări, noi suntem cei care am promis în decembrie 2016 că va fi majorată valoarea punctului de pensie cu 100%, iar în proiecția noastră pe buget, așa a fost. Experiența celor trei ani de până acum demonstrează că noi când am spus, am făcut, vis-a-vis de pensii, vorbim și de alte domenii, dar acum discutăm de pensii. Nu cred că are vreun fundament real declarația domnului ministru", a declarat Marius Budăi, în direct, la România TV.

Florin Cîţu, şantaj la adresa lui Teodorovici: "PSD nu avea nicio intenție să aplice legea pensiilor în 2020. Am documentul"

"În octombrie anul trecut, deficitul era la fel ca în octombrie în acest an și am reușit, contrar tuturor declarațiilor, chiar și ale ministrului Cîțu, să ținem deficitul sub 3%, deficit confirmat și de Eurostat și de toate instituțiile care fac raportări pe acest domeniu. Deci noi, dacă eram la guvernare, țineam deficitul la 3%", a mai adăugat el.

"Nu face altceva decât să acopere sau o încercare de acoperire peste dezastrul întâmplat într-o lună de zile și am comunicat public și am spus că o lună de guvernare PNL nu ne-a costat nici mai mult, nici mai puțin decât 10 miliarde. Au împrumutat 8,5 miliarde, noi împrumutam 3,9 și aveau declarații că vai, noi îndatorăm țara. Acum dumnealor au venit la guvernare și au împrumutat mai mult decât dublu cât împrumutam noi într-o lună. Mai mult, din diferența de curs valutar, datoria publică a României s-a majorat cu aproximativ 700 milioane de lei. Deci sunt 10 miliarde pe care noi, România, le-am aruncat pe mofturile și pe declarațiile iresponsabile ale domnului Cîțu", a mai spus el.