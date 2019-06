Marius Crăciun, câştigătorul FERMA 2019, detalii picante despre relaţia cu Diana Belbiţă: Mă bucur că am întâlnit-o

Idila dintre Marius Crăciun și Diana Belbiță a ținut telespecatorii cu sufletul la gură seară de seară la PRO TV. Câștigătorul competiției din 2019 și al marelui premiu de 50.000 a vorbit pentru VIVA! despre emoțiile pe care le-a trăit pe parcursul emisiunii, dar și despre povestea de dragoste cu Diana.

"Probabil situația mea a influențat oarecum și oamenii au empatizat cu mine, dar probabil am fost și o persoană plăcută care nu a enervat pe nimeni și am fost simpatizat! Am văzut că și Moroșanu s-a bucurat că am câștigat, probabil și pentru că bucuria mea a fost neașteptata și am fost foarte entuziasmat de victorie. Nu am știut că eu voi putea fi posibil câștigător. Erau mulți care își aveau șansa lor. Cum am mai spus-o, îi vedeam finaliști pe Remus și Moroșanu, era și o imagine a giganților. Am mai participat la Ninja Warrior România unde era bazat pe forță, tehnică, mobilitate și viteză, dar niciodată într-un reality-show", a declarat Marius Crăciun.

Ce spune câştigătorul despre povestea cu Diana Belbiţă.

"Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil", a mai spus Marius Crăciun.