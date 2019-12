Marius Elisei, reacţie şoc după despărţirea de Oana Roman. "Perfect fără tine"

În urmă cu câteva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fără tine", scrie viva.ro. Totul s-a întâmplat înainte ca Oana Roman să anunțe că nu mai formează un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toată lumea.

'Mă reprezintă. Este pentru mine compusă. Îţi mulţumesc, Tudor Chirilă', a scris Marius Elisei.

Vedeta a fost cea care a anunțat că a ajuns la final căsnicia ei cu Marius Elisei. Oana Roman a fost întotdeauna o persoană asumată și nu a vrut să mintă că totul este bine.

"In aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut si momente foarte grele in care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile. Aceste încercări si-au pus amprenta asupra noastră si desi am incercat si luptat pentru familia mea, am ajuns in punctul in care între noi lucrurile nu mai functioneaza ca si cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu stiu daca pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o creste frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere", a scris Oana Roman pe una dintre rețelele de socializare.