Marius Şumudică, dezvăluire-bombă! Scandal imens în Turcia: "Mi-au oferit 50.000 de euro să fac asta!"

Marius Sumudica a povestit un moment incredibil care a avut loc recent la Gaziantep.

"Saptamana trecuta mi-a fost propus un jucator. Doi manageri din Turcia m-au sunat. Nu accept asa ceva, pentru ca mi-au oferit 50.000 de euro. Au vrut sa spun conducerii doar ca este un bun jucator de fotbal. Asa mi-au spus. Acest jucator a marcat un gol anul trecut, cum sa-l aduc aici? Cum sa-mi asum responsabilitatea asta", a declarat Marius Sumudica in presa turca.

Antrenorul roman este profund dezamagit de faptul ca oficialii lui Gaziantep nu ii vor mai aduce noi jucatori si spune ca se va lupta sa evite retrogradarea in acest sezon: "Nu ma pot concentra pe construirea unei echipe. Este dificil pentru un antrenor sa lucreze asa. Voi continua sa joc cu jucatorii pe care ii am. Imi place acest oras, imi plac oamenii care traiesc aici, dar a devenit dificil pentru mine. Nu-mi este usor. Am avut in perioada asta cel mai greu moment din cariera mea de 17 ani de antrenorat. Anul acesta ne vom lupta sa nu retrogradam. Am spus asta acum o luna. Nu spun asta dupa 3 meciuri. Nu sunt asta pentru ca am pierdut puncte".