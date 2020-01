Mark Zuckerberg îl felicită pe Donald Trump: „Ești numărul 1 pe Facebook”

Donald Trump a declarat luni că Zuckerberg l-a felicitat pentru prezenţa sa pe reţelele sociale. „Am luat cina cu Mark Zuckerberg deunăzi şi el mi-a zis: ‘Vreau să te felicit, eşti numărul 1 pe Facebook’”, a declarat preşedintele american luni, informează agenția AFP. Cu toate acestea, Donald Trump se declară fan al rețelei sociale Twitter.

NBC informează că liderul de la Casa Albă şi fondatorul Facebook s-au întâlnit în cursul lunii octombrie, dar este posibil ca ei să se fi întâlnit şi recent.

Fiind fan declarat al reţelei Twitter, Trump a lăudat rețeaua de social media care are aproape 70 de milioane de urmăritori, chiar dacă a primit aprecieri din partea Facebook: „Fără Twitter, cred că am fi pierduţi, nu am scoate vreodată adevărul”, este de părere președintele SUA.

