Marş islamist, zeci de mii de oameni au protestat împotriva Franţei, la Dhaka. Manifestanţii au dat foc portretelor lui Macron

Manifestanţii, care au răspuns apelului grupului Hefazat-e-Islam, unul dintre principalele grupuri islamiste din ţară, au fost împiedicaţi să se apropie de ambasada Franţei, unde securitatea a fost întărită.

Organizatorii au anunţat, la rândul lor, că la proteste au participat peste 100.000 de persoane.

Aceasta este cea de-a treia manifestaţie de amploare de peste o săptămână împotriva Franţei şi a preşedintelui Macron organizată în Bangladesh, ţară cu 160 de milioane de locuitori, majoritatea musulmani. Manifestanţii protestează împotriva declaraţiilor preşedintelui Emmanuel Macron care apără dreptul la caricatură în numele libertăţii de exprimare, după decapitarea pe 16 octombrie de către un islamist radical a profesorului francez Samuel Paty, care le arătase elevilor săi caricaturi cu profetul Mahomed.

Luni, protestatarii au scandat lozinci precum "boicotarea produselor franceze" sau "nu defăimării profetului Mahomed" şi au dat foc unei efigii a preşedintelui francez.

BREAKING - Massive Islamist march on its way to siege the French Embassy in #Bangladesh's capital city #Dhaka.pic.twitter.com/C9OLbryr1H