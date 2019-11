Marş la Viena pentru pădurile virgine din România

Țara noastră are ultimele 526 de mii de hectare de păduri primare și seculare din Europa, precum și cele mai vaste suprafețe intacte de natură sălbatică.

Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: „SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS" pentru că o serie de firme austriece toacă anual milioane de arbori din România și ar trebui responsabilizate.

"Vă spun sincer că sunt foarte plăcut surprins de ce se întâmplă acum la Viena. Totul a început acum o săptămână când am fost invitat de mișcarea Fridays for Future din Viena să țin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România și ce impact au asupra țării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanții uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi", a declarat Gabriel Păun, președinte Agent Green.

Potrivit datelor furnizate de Greenpeace România, din 2005 și până azi au mai rămas sub jumătate din cele 250.000 de hectare de păduri primare, estimate acum 14 ani, care reprezintă ca 60% din pădurile virgine europene. Din cele 120.000 de hectare de păduri virgine care au mai rămas în României, doar 30.000 de hectare se află sub protecție strictă.

Pădurile virgine sunt ultimele ecosisteme forestiere în care natura supravieţuieste în forma sa pură, fără a fi afectată semnificativ de intervenția omului.

În pădurea virgină arborii mor de bătrânețe, cad, se rup sau se usucă pe picior, iar lemnul mort rămâne acolo, hrănind ecosistemul pentru generațiile viitoare. În pădurea virgină trăiesc arbori de toate vârstele, de la sămânța abia încolțită, la cei care au atins limita fiziologică, asemenea unei comunități: copii, părinți și bătrâni care se sprijină reciproc, dând curs unei vieți armonioase și sănătoase. Sub coroanele giganților de peste 500 de ani mișună peste 10.000 de specii de animale, de la organisme unicelulare, ciuperci, plante, insecte și până la vietăți familiare precum mistrețul, cerbul, capra neagră, lupul, râsul, buha, ursul brun, toate într-o strânsă legătură firească. Dacă pădurea virgină dispare, se pierde o evoluție naturală de mii de ani – nu numai o lecție vie păstrată în adevărate laboratoare ale naturii dar și o parte a identității culturale a comunităților locale din România.

