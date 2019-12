Martin Scorsese dezvăluie povestea din spatele "The Irishman". Rol decisiv avut de Netflix

"The Irishman" a avut nevoie de ani întregi pentru a ieşi din laboratorul de creaţie, întrucât studiourile tradiţionale au respins bugetul necesitat de tehnologia inovatoare folosită în film pentru întinerirea personajelor. Potrivit relatărilor din presă, bugetul filmului a fost de peste 140 de milioane de dolari.

Martin Scorsese a declarat că Netflix s-a implicat în acest proiect atunci când niciun alt studio nu dorea acest lucru.

"Studiourile nu au fost interesate de The Irishman. Câştigurile pe care le anticipau, şi-au dat seama, nu erau suficiente, în special pentru că aveam nevoie să folosesc CGI. Nu mai făcusem un film împreună De Niro din 1995 - Casino -, iar de-a lungul anilor am vrut să mai colaborăm la un alt film. Şi a venit cu această carte pe care scenaristul Eric Roth i-a dat-o (I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt). Devenise extrem de pasionat şi cumva emoţional pe această temă. Şi am terminat cartea şi am spus, vom face asta! Asta s-a întâmplat 2009. L-am cooptat pe Steve Zaillian ca scenarist. Am stabilit structura. Am stabilit toate celelalte aspecte. Şi nu am reuşit să obţinem finanţare. Apoi am primit un telefon de la producătorul Rick Yorn care a spus: ce părere ai de Netflix?, iar cel mai important lucru pentru mine a fost libertatea de creaţie. Compromisul îl reprezintă faptul că va fi difuzat în streaming. Am spus: dar va fi proiectat în cinematografe, nu?", a declarat Martin Scorsese.

"The Irishman" a fost proiectat într-un număr limitat de cinematografe în luna noiembrie, condiţie esenţială pentru a fi eligibil pentru o nominalizare la Oscar, după care a fost difuzat pe platforma de streaming Netflix în a doua parte a aceleiaşi luni.

Martin Scorsese, 77 de ani, a spus că "disperarea" l-a determinat să colaboreze cu Netflix.