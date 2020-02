Martor, declaraţii şocante despre minorele exploatate în clubul de striptease din Caracal: "Le ameninţa cu bătaia, le şantaja"

Apar noi informații după perchezițiile la clubul de noapte din Caracal în care mai multe minore erau forțate să se prostitueze. Fetele erau folosite până la epuizare, iar dacă încercau să plece erau bătute și sechestrate.

Un martor a dat detalii cutremurătoare pentru România TV. Vă prezentăm dialogul, dar şi replica celui acuzat:

Ati lucrat la firma lui remus radoi mai bine de 8 luni, timp in care ati intrat si in acest club. Ce ati vazut si pana unded erati lasat sa intrati?





Multumesc, vreau sa va multumesc pentru serviciile acordate. Am 20 de ani, la 18 ani am lucrat la firma lui Remus Radoi. A avut anumite treburi cu cluburile, mai ales la Dreams. Nu intram cu el, garda lui nu lasa sa intre oricine. Oricine i se parea suspect sau avea indicii ca lucra undeva, in politie, suspiciune, nu ii lasa sa intre. Politia nu facea nimic, adica ati vazut si cazul Luiza.

- Remus Radoi venea inclusiv cu politisti...

Da, da, v-am spus... pe mine nu ma lasau sa intru, ma tinea afara. intra cu cine voia el si cine parea suspect, il dadea afara. Am plecat de la firma lui Remus Radoi, am venit la club si nu m-a lasa sa intru.

Ce ati vazut?

Faceau dans la bara, din cate am inteles, suma de 2 milioane si intretineau relatii sexuale. Ori aici, ori la hotel. Toate astea le facea Radoi.

Fetele erau obligate?

Erau obligate de Remus Radoi, am luat leg cu o fata si i-a zis mamei ei ”mama, eu am intrat, eu o sa ies, pentru ca nu ai ce sa faci!

Le amenintau?

Da, le ameninta cu bataia sau cu santaj. Erau si minore unele dintre ele...Spuneau ca au 18 ani, dar va dati seama... Remus Radoi cu asta se ocupa si el e inca in libertate. -

Va punea sa mergeti pe strada? Au fost acuzatii ca oamenii lui Radoi bateau oameni pe strada..

S-a si intamplat..cu Oaca, cu nebuniile astea...singurul clan care e al lui Codita. Codita face camatarii, cum se spune.

Dar cu Luiza si Alexandra ce credeti ca s-a intamplat?

Patron de la firma de paznici sa coordoneze organele de politie, eu n-am vazut...De ce ...banii mei unde se duc? Si la politie... Si de ce imi coordoneaza mie un interlop? A furat, a facut talharii..si a primit suspendare. El se ocupa si cu droguri, avea sus aici o discoteca.. Toata lumea stie asta si politia n-a facut nimic. Vi le spun ca am lucrat...colegii mei la fel imi spuneau...erau pliculete ... E foarte grav...punea oamenii de la paza sa imparta

Acum cativa ani, cand avea discoteca... acum e cu proxenetism, batai..el are 44 de dosare cu asa ceva si nu i s-a intamplat nimic.ati vazut cum a coordonat politia...daca nu erau adresele astea, poate fetele erau libere. sunt si eu agent de paza, hai sa coordonez politia. el e sef la firma de paza..Nici nu are voie sa detina firma de paza si pe semnatura apare Radoi Remus. i s-a interzis in 2012..nu mai are acces sa detina firme de paza si el a avut 4. Unde e politia romana? intreb si eu...de-asta se intampla ce se-ntampla.

Noi detalii după percheziţiile la suspecţii de trafic de minori din Caracal: Fetele erau bătute şi folosite până la epuizare

În replică, Remus Rădoi susţine că martorul nu a lucrat niciodată pentru firmele sale şi face parte dintr-un clan. În plus, cel supranumit Codiţă a mai spus că firma sa de pază a făcut mai multe rapoarte scrise către autorităţile statului - IPJ Olt - despre activitatea infracţională din acel club.