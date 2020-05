Mărturia bărbatului din Gorj care a dansat de bucurie după ce s-a vindecat de COVID-19. "Respiram de parcă aveam pe piept doi bolţari"

Imaginile în care bărbatul de 60 de ani dansează hora în curtea spitalului din Târgu Cărbuneşti au devenit virale pe reţelele de socializare. Extrem de fericit după ce a aflat că s-a vindecat de coronavirus, Teodor Popescu şi-a deschis sufletul, relatează Observatornews.

Bărbatul din Văgiulești spune că a făcut nu mai puţin de 10 teste pentru coronavirus, iar experienţa celor 31 de zile de spitalizare l-a marcat pe viaţă.

"Respiram de parcă aveam pe piept doi bolţari şi cu plămânii fantastic de curaţi, de sănătoşi. Nu puteam să înghit, nu puteam să beau apă. Burta mea e neagră, mâinile sunt negre de înjecţii şi infiltraţii. E foarte greu. Pe zi ce trece, simţeam că cedez", a mărturisit Teodor Popescu, pacient vindecat de Covid, pentru sursa citată.

Gorjeanul a rezistat şi a dansat de bucurie când a aflat că a învins boala.

"Eram la Cardiologie, eram singur în salon. Nu era zi în care să nu joc 20 de hore, de sârbe. În felul ăsta, am supravieţuit", a spus bărbatul.

Şi nepoata sa, Elena, a fost infectată cu noul virus. S-a vindecat mai repede, iar desenul a ajutat-o să se însănătoşească.

"Am plâns când am venit la ea, am plâns cu lacrimi când am văzut când a făcut asta.", a precizat Teodor Popescu.

Reporter: Ţi-a fost greu fără bunicul în spital?

Elena Cojocaru – nepoata lui Teodor: Da. Doar puţin.

Reporter: Cum e bunicul pentru tine?

Elena Cojocaru – nepoata lui Teodor: E ca tatăl meu adoptiv, dar e şi bunicul meu.

Greu încercat de viaţă, gorjeanul a mărturisit că a avut pate de cea mai grea răscruce în urmă cu 14 ani, când casa familiei a sărit în aer. Înăuntru se afla nepoata sa, bunica şi străbunica ei. Doar fata a supravieţuit nenorocirii.

"A dat trenul la Caracal peste o cisternă. A luat foc tot trenul. Noi eram în primul vagon, după locomotivă. Am luat fata la subsoară şi am sărit în mijlocul mărăcinilor cu ea în braţe", a povestit Teodor Popescu.

Bărbatul nu ştie cum s-a infectat cu noul coronavirus, dar bănuieşte că de pe bani. După ce trece pandemia, bărbatul vrea să meargă să le vadă şi feţele medicilor care l-au salvat.