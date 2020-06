Mărturii cutremurătoare ale fratelui fetei incendiate de un recidivist: Am pus furtunul cu apă pe ea. Ardea şi casa. El a fugit

"Eu am stat pe telefon si sora mea aici. Am venit, m-am spalat si am dat sa ma culc, pe la 10 şi jumătate. La 11.40 am auzit tipand ca i-a dat foc. Eu am iesit de acolo din casa si el fugea. Am zis "Stai!". A zis ca nu e treaba mea si sa intru in casa, sa o las pe sora mea sa ard, ca asa merita. Eu am luat galeata de apa că nu am putut sa intru, ea era aici in pat. Am luat galeata de apa, am aruncat pe ea, am mai avut inca una, am luat-o de mana, am scos o afara. Am dus-o la fantana, am aruncat apa cu furtunul pe ea si s-a stins focul. Eu am ramas cu vecinii de aici sa stingem focul. Ardea toata casa. El a fugit. A venit, a dat cu benzina, a dat cu bricheta cu ce a dat si a fugit. A venit si cu un topor in mana, a dat aici langa pat. Il cunosteam ( pe agresor n.red.) ca era prieten cu tata, dar eu nu vorbeam cu el ca ne-am certat, am avut niste conflicte", a povestit fratele fetei incendiate.

Întrebat dacă sora lui avea o relaţie cu bărbatul care a incendiat-o, băiatul a mărturisit că a văzut mesaje la sora lui în telefon.

"Aşa se zice. Am vazut mesaje la sora mea in telefon ca nu o lasa in pace, ca a tinut la ea si ea si-a batut joc. A amenintat-o ca o omoară", a mai spus băiatul.

Tânără INCENDIATĂ de un criminal eliberat din închisoare. Agresorul a fost reţinut pentru tentativă de omor

Scenele de groază s-au petrecut în comuna Dârvari, din Mehedinți. Totul ar fi plecat de la o plângere pe care fata a depus-o la poliție împotriva bărbatului pentru agresiune şi viol. Cei doi ar fi avut o relație. Supărat, bărbatul a mers acasă la adolescenta de 17 ani, care locuia cu bunica și fratele său, a turnat peste ea o sticlă de benzină și i-a dat foc. Apoi a dispărut. Fratele fetei a stins flăcările și a sunat la 112. Adolescenta a fost dusă de urgență la Spitalul Județen din Drobeta-Turnu-Severin şi ulterior transferată la un spital din Craiova.

"Am transportat o tânără de 17 ani cu arsuri de gradul II şi III pe 90% din suprafaţa corpului, instabilă hemodinamic şi respirator. Cineva i-a dat foc cu benzină", a declarat Doina Leuștean - medic Ambulanța Mehedinți.

Agresorul a fugit iniţial, dar a fost prins de poliţişti. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. În trecut, el a fost condamnat la 90 de ani de închisoare pentru omor, dar, după 25 de ani petrecuți în spatele gratiilor, a fost eliberat.