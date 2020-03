Mărturia emoţionantă a lui Alin Goga, despre infectarea sa cu coronavirus. "Am văzut moartea cu ochii"

Alin Goga, fostul director juridic al CNAIR, a fost in Stuttgart și a revenit din Germania în țară pe 2 martie. După trei zile, bărbatul a început să prezinte simptomele infecției cu noul coronavirus: frisoane, febră, și tuse. A ajuns la spital, unde a fost testat pozitiv la COVID -19.

"Erau dureri cumplite. Am văzut moartea cu ochii şi probabil că sunt surprins, chiar şocat să vă spun despre condiţiile medicale pe care le-am întâlnit de la Victor Babeş, de oamenii dedicaţi care o săptămână n-au plecat de lângă mine. Ce e şocant este dedicarea oamenilor. Să reuşeşti să prinzi vena unui om cu cinci perechi de mănuşi pe mână", a mărturisit Alin Goga, într-un interviu telefonic acordat România TV de pe patul spitalului.

Bărbatul spune că este la un pas de a fi declarat vindecat.

"Ultimul test mi-a venit negativ. Am primit azi a treia negaţie de COVID. Teoretic ar trebui să fiu declarat vindecat. (...) Sunt dispus să dau declaraţie pe proprie răspundere, una, două, câte donaţii de sânge sunt necesare să îi ajut pe ceilalţi", a spus Goga.

Mesajul emoţionant publicat de Alin Goga, despre contaminarea cu noul coronavirus

"Mulțumesc prietenilor pentru rugăciuni și Bisericii Ortodoxe Strămoșești.

Mă pun în genunchi în fața ÎNTREGULUI personal medical de la Victor Babeș!

Dumnezeu mi-a adus pașii aici pe data de 9 martie 2020…

Am făcut testele de gripă A și B…NEGATIV!

Pe data de 10 am revenit în stare muuuult mai rea și am cerut internarea de urgență.

Am fost internat la pavilionul B4, rezerva 11bis.

Mă știți toți:

PE 1 MARTIE ERAM DITAMAI „BOMBARDIERUL” DE 114 KILOGRAME, care mânca un ciolan nemțesc de 1 kg și bea pe nerăsuflate 2 beri de un litru.

De la „bombardierul” de 114 kilograme, la „fătălăul” de acum sunt zile de IAD…

Am masa musculară cu circa 40% mai mică…

Pe data de 11 martie am primit confirmarea de COVID 19…

I-am văzut pe doctori derutați…condițiile de curățenie PERFECTE…Nimic de reproșat!

Condiții drastice de acces, ca la NASA…protejat, cu costume!

Am fost mutat în rezerva 5 și am făcut prima radiografie…rezultat PROST!

S-a repetat…PROST!

După a 3-a radiografie proastă, am fost mutat la ATI într-o cameră de 3×3 complet izolată, ceva baric (deși aș putea greși).

Aici, s-a schimbat TOOOOOT…complet.

Supermonitorizat…Toate semnele vitale pe multiple monitoare…muuuuuuuulte analize de sânge!

Cateter pe gât cu 3 intrări…cocktailuri EXTREM de complexe de medicamente…în special antibiotice!

Muuuuuulte! Am primit tratamente superscumpe și complexe, cu o atenție INCREDIBILĂ!

Mă uitam șocat la măsurile de precauție ale personalului medical: APROAPE DE PARANOIA…

Fiecare ieșire de la mine era supravegheată de minim 2 supraveghetori…Se scotea combinezorul DOAR într-o ordine, să nu se atingă pielea…se dispensa imediat în materiale/cutii de biohazard.

Aveau 5-6 mănuși în mâini, cu care încercau să îmi ia tot felul de probe de sânge! Sper să reușiți careva pe acasă…măcar ca experiment!

Mi-au luat sânge din aortă…CEL MAI CHINUITOR EVENIMENT…INSUPORTABIL!

Au trebuit să prindă sânge din vena cavă…

Vreți o comparație de durere?! DAȚI-VĂ CU BAROSUL ÎN OASE, TARE, INTENȚIONAT!

Din bombardier am ajuns un copil spălat de niște doamne, ca pe un nevolnic!

În 46 de ani, nu am avut sondă vezicală…

Am avut-o și mă durea de mă căcam pe mine când voiam să defechez!

Am avut permanent diaree…

Oameni mă urmăreau să fac la ploscă și am avut pampers, deși nu a fost necesar!

Azi mai fac pipi precum câinele, dar îmi revin…

Probabil că, din cauza medicamentelor, am văzut toate filmele (repetat) Apocalipto de Mel Gibson, Ziua Z cu Brad Pit sau Codul Asasinilor. Nu am fost intubat, nu am delirat…sau nu am realizat asta!

Din data de 11 martie când fiul meu a făcut 16 ani, am revenit de Buna Vestire, pe 25 martie.

Am fost mutat într-o altă rezervă, singur unde a mai venit un domn „M”, cu complicații legate și de alte afecțiuni conexe (diabet).

A fost mutat a doua zi.

Apoi a venit un domn „N” cu probleme de dializă și diabet, în izoletă.

A fost lăsat acolo, CU NIȘTE APARATE PORTABILE VECHI DE 20 DE ANI DE DIALIZĂ, necesare CA AURUL…

Eu, ACUM, mă simt spre foarte bine și sper să ajung lângă Familie căci contează DOAR 3 lucruri:

1)CREDINȚA;

2)FAMILIA;

3)SĂNĂTATEA…

Restul e fum…

Sunt ALT om…Am avut susținerea uriașă (nu știu de unde)…de zeci de mii de mesaje, inclusiv de la dușmani, dar și de la un om special de stat căruia îi sunt dedicat (un gest uriaș pentru mine!).

Vă mulțumesc tuturor și vă iubesc!

Aveți grijă de voi și gândiți-vă să nu ajungeți din prostie și fudulie, din „bombardiere”, cârpe mutate ca urmare a faptului că alții își fac datoria cu abnegație pentru tine, UN NECUNOSCUT!

Mulțumuri URIAȘE, din genunchi Anei, Elenei, lui Helen, Vlad (care se însoară pe 5 iunie), Carmen, Bogdan etc!

VĂ MULȚUMESC DIN GENUNCHI…FĂRĂ VOI, AZI ERAM AMINTIRE!

P.S. CINE POATE DONA 2 APARATE NOI DE DIALIZĂ SĂ O FACĂ…POATE…POATE!

ALIN GOGA", a scris Alin Goga, pe Facebook.

