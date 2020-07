Mărturia jurnalistului Richard Quest, la două luni de la vindecarea de COVID-19: "Virusul este ca o tornadă"

"Tusea s-a întors, fără să mă avertizeze și aparent fără motiv. La fel și oboseala. E adevărat, niciuna dintre cele două nu este atât de debilitantă precum erau când aveam virusul în corp, dar simt că s-au întors.

La fel ca mulți alții, îmi dau seama că trăiesc și sufăr de pe urma efectelor târzii ale infectării cu COVID-19.

M-am infectat la mijlocul lui aprilie. Simptomele au apărut rapid, am observat brusc că sunt foarte obosit și că am început să tușesc. M-am testat, iar în dimineața următoare am primit un telefon de la centrul medical. Fusesem confirmat cu coronavirus.

Richard Quest, vedeta CNN, infectat cu COVID-19. Cum se simte celebrul prezentator

Virusul este ca o tornadă. Când lovește, se rotește violent prin tot corpul, cauzând haos, confuzie, tuse și afectează fiecare organ pe care îl atinge. Unii nu îi vor supraviețui vizitei. Cei care reușesc să se vindece, observă după dispariția virusului că daunele asupra corpului lor sunt mai mari decât s-ar fi așteptat. Simptomele mele au fost dintre cele ușoare – nu am avut niciodată dificultăți în respirație sau pierderea mirosului și gustului. Eram în permanență extenuat și tușeam. Tusea s-a întors acum.

Acum, am fost testat negativ pentru virus și pozitiv pentru anticorpi, iar medicul meu spune că virusul nu se va mai întoarce. Dar sunt în zile în care mă simt de parcă s-a întors.

Descopăr, de asemenea, noi locuri în care virusul m-a avariat – am devenit foarte neîndemânatic. Nu am fost niciodată cea mai grațioasă persoană, însă stângăcia mea este acum peste orice limită. Dacă încerc să ridic un pahar sau să iau ceva dintr-un raft o să îl dărâm. Mă împiedic de borduri și cad. Mă împiedic de mobilă. Este ca și când o parte din creierul meu, cel care ajustează subconștient mișcările în funcție de obstacole nu mai funcționează.

Uneori simt o ușoară confuzie. O mică întârziere în gândire. Ezit când vorbesc. Doar eu observ aceste schimbări.

Pentru cei care nu au avut Covid sau care nu au văzut ce stricăciuni lasă în urmă, din nou, vă spun să faceți tot ce puteți pentru a evita această tornadă. Pe unii îi va ucide, pe toți îi va răni, iar atunci când veți crede că a plecat, vă veți uita în jur și veți vedea că stricăciunile sunt peste tot, iar efectele vor fi cu voi la mult timp după ce criza se va fi terminat", este mărturia lui Richard Quest după ce a trecut prin infectarea cu noul coronavirus.

Jurnalistul CNN Richard Quest a anunțat, în aprilie, pe rețelele sociale că a fost diagnosticat cu COVID-19.