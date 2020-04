Richard Quest, vedeta CNN, infectat cu COVID-19. Cum se simte celebrul prezentator

Richard Quest a povestit că în weekend s-a confruntat cu o tuse, care l-a determinat să își facă testul pentru SARS-CoV-2. "Am coronavirus. Sunt binecuvântat că am simptome ușoare, doar o tuse. Gândurile și rugăciunile mele merg la cei mai puțin norocoși. Stați acasă, protejați viața", a transmis prezentatorul CNN.

"Am început să tușesc puțin în weekend, așa că am făcut un test și am fost diagnosticat cu coronavirus. Am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt norocos că nu am simptomele pe care le au alții - nu am febră, nu am probleme de respirație. Chiar sunt foarte norocos. Medicii spun că mă voi reface complet și sunt pe drumul cel bun. E un caz în care rămâi calm și mergi mai departe", a adăugat Richard Quest.

Realizatorul "Quest Mean Bussines" este a treia vedetă CNN infectată cu noul coronavirus, după Chris Cuomo şi Brooke Baldwin. Toţi trei lucrează la staţia din New York, stat unde numărul mprţilor este de 12.654, potrivit John Hopkins University. La nivelul SUA, numărul deceselor cauzate de COVID-19 a trecut de 40.000.