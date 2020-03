Marturia unei femei de 46 de ani cu coronavirus: "Simţeam de parca înghiţeam sticlă! Tot corpul mă ardea!"

Mandy Charlton a fost internată la spitalul Royal Victoria din Newcastle, Marea Britania, după ce o ambulanţă a preluat-o vineri seara, cu o temperatură de peste 39°C. Acum se autoizolează acasă până la sfârșitul săptămânii și ia paracetamol pentru a se recupera.

"Am avut o temperatură ridicată și dureri în gât puternice. Simțeam ca şi cum aș fi înghițit un pahar. Am dormit aproximativ 20 de ore pe zi. Temperatura mea a fost odată 37,9 și o dată peste 39. Am o tuse uscată ciudată, care doare. Am simţit că îmi ia corpul foc. Când am început să mă simt mai bine şi în stare să mă autoizolez acasă, am întrebat medicii cum voi ajunge acasă. Aceştia mi-au răspuns că pot aştepta 9 ore pentru a mi se oferi o izoletă sau pot vorbi cu un prieten. Am avut un atac de panică atunci, norocul meu este că un prieten şi-a riscat propria sănătate pentru mine. Nu dau vina pe medici sau pe asistente, ci dau în întregime vina pe guvern", a povestit Mandy.

Mandy a început să se simtă rău după ce una dintre fiicele sale a venit acasă de la școală cu febră săptămâna trecută și crede că a contractat virusul de la ea. Femeia a petrecut o noapte în spital, înainte de a fi externată 12 ore mai târziu și susține că a trebuit să folosească un halat de spital ca pernă, deoarece spitalul rămase fără perne.

Ea a declarat că este fericită de faptul că proprii ei copii sunt destul de mari încât să aibă grijă de ei cât timp ea se află în autoizolare.

Focarul de coronavirus a provocat ravagii în întreaga lume, consilierul științific principal al guvernului, Sir Patrick Vallance, a declarat că există șanse să fie aproximativ 55.000 de cazuri de coronavirus în Marea Britanie.

Marți, oficialii au înregistrat cea mai mare cotă zilnică de cazuri, 407 de pacienți fiind diagnosticați în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că 1.950 de britanici au virusul.