Marturia unui doctor din Anglia: "Înainte de internare îi întreb pe pacienţii cu coronavirus dacă vor să moară acasă sau la spital"

Katie Sanderson a vorbut marţi dimineaţă la BBC Radio 4 şi a făcut apel la ascultători să se gândească bine înainte de a se hotărî să iasă din casă. În acelaşi timp, ea i-a îndemnat să rămână în interior, pentru "a preveni decesele care pot fi evitate".

Tânăra doctoriţă a spus că i-au dat lacrimile când a văzut mulţimile de oameni în parcuri precum Clapham Common şi Highbury Fields sau pe cei care stăteau la cozi imense, fără a ţine seama de cele mai elementare măsuri de precauţie.

Ea a povestit şi despre activitatea din spital. "Am 32 de ani și am colegi mai tineri care lucrează la Terapie Intensivă. Am un prieten în vârstă de 28 de ani, care mi-a spus că și-a făcut testamentul", a mai afirmat ea. "Luați asta foarte în serios. Am auzit oamenii spunând: „Vreau să am coronavirus, ca să fiu imun". Nu funcționează așa. Dacă nu luați acest lucru în serios, condamnați pe cineva la moarte", mai avertizează medicul.

Dr Sanderson a spus că acum este forțată să întrebe pacienții cu coronavirus și persoanele dragi lor dacă vor să moară în spital sau acasă, deoarece o dată internaţi, în spital condiţiile sunt foarte stricte. "Am conversații cu pacienții și cu familiile acestora şi îi întreb dacă vor să moară la spital, unde nu avem voie să primim vizitatori, sau dacă vor să moară acasă. Sunt conversaţii pe care săptămâna trecută nu mi-am imaginat că le-aş avea", a mai spus medicul Katie Sanderson.

Ea avertizează că în scurt timp situaţia ar putea deveni critică la nivelul întregii Marii Britanii.