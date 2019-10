BOMBĂ în CAZUL CARACAL. O altă fată rupe tăcerea: fiica lui Gheorghe Dincă a dus-o la produs în Italia VIDEO

Detaliile au fost făcute publice de o femeie care susține că prietena ei ar fi fost traficată de fiica lui Gheorghe Dincă. Printre clienți s-ar fi aflat italieni, marocani şi români.

"Acolo era o piscină şi era o doamnă cu părinţii. Doamna respectivă se numea Daniela şi avea un frate, Daniel. Îl chema Dan... care ne-a promis că ne duce în Italia să muncim în casa la bătrâni. La vamă nu ne-a cerut nimeni actele, ne-a dus la Torino într-o casă bătrânească, au închis uşile, apoi au ajuns câteva fete. Responsabila ne-a spus să stam acolo. Când ea era la baie, fetele ne-au spus că ele lucrează la stradă. I-am spus fetei care era cu mine să nu se sperie că rezolv eu. Când au adormit, am luat-o pe campuri", a spus femeia la România TV.

Aceasta a adaugat: "Mama imi spune sa fug pe camp pentru ca politia e mana in mana cu mafia. Era in zona Torino, nu in oras, la periferie, am mers foarte mult pe campuri pana am gasit case. Am gasit telefon public, nu aveam bani si am reusit sa iau cativa centi sa le bag in telefon si sa o sun pe matusa, ea mi-a zis sa ma uit ce scrie pe strazi, pe magazine si a venit si m-a luat".

Sora lui Dincă are propria versiune despre crimele de la Caracal. "Foarte rău a făcut că a recunoscut! Nu trebuia să recunoască!"

Racolarea s-ar fi făcut într-un bar. Nu este prima dată când astfel de afirmații se fac în spațiul public, Daniela Dincă a negat de fiecare dată.

Contactată de România TV, Daniela Dincă a negat orice implicare și a argumentat că, dacă există și cea mai mică dovadă împotriva ei, procurorii ar fi chemat-o la audieri pe acest subiect. De altfel, avocații familiilor Alexandrei și Luizei au cerut reaudierea membrilor familiei lui Gheorghe Dincă, pe motiv că în declarațiile date inițial există neconcordanțe, însă solicitările le-au fost respinse.