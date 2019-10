Articol publicat in: Societate

Sora lui Dincă are propria versiune despre crimele de la Caracal. "Foarte rău a făcut că a recunoscut! Nu trebuia să recunoască!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sora lui Gheorghe Dincă crede că fratele său apără este nevinovat şi de fapt apără pe cineva în cazul crimelor de la Caracal. Ioana Bărbulescu, sora lui Gheorghe Dincă, are 72 de ani și locuiește în Caracal, într-o casă aflată la jumătate de oră de mers pe jos de locuința lui Dincă. Femeia spune că n-a mai fost de 20 de ani acasă la fratele ei, în schimb, ținea legătura cu el și se înțelegeau bine. Ea este convinsă de nevinovăţia acestuia şi nu crede că el le-a ucis pe Luiza şi Alexandra. "Apără pe cineva! Cine ştie cu cine a fost şi ce a făcut. Ori a spus-o: "Bă, până la urmă, mai bine spun să mă omoare, să mă închidă, ca să termin odată cu plimbatul ăsta. Hai la închisoare, hai acasă. Întruna aşa. I s-o fi urât. Şi o fi zis, "Mai bine spun să o termin. Foarte rău a făcut că a recunoscut! Nu trebuia să recunoască! Dacă nu recunoştea îşi vedea de treaba lui. Dar nu trebuia să recunoască pentru că, uite, toate se sparg acum în capul lui. De ce nu spune, dar nu îl bagă pe ăla, că i-o fi frică. E destul de greu", a spus sora lui Gheorghe Dincă. Citeşte şi Mormântul părinţilor lui Gheorghe Dincă, scotocit de anchetatori. Şeful groparilor: De şapte ani n-a mai venit nimeni cu o lumânare "Eu nu cred! Eu nu cred! Dar a luat toată vinovăţia asupra lui din cauza asta! Ca să nu se mai afle şi de altul (...) Păi aşa de prost era el? Trebuia să ţină oasele în curte? Nu le ducea el? Cine ştie pe unde, să nu se mai vadă, dacă erau oase de oameni? Că tot aşa, spuseseră la început că s-a găsit în frigider. Păi, dar se poate una ca asta? Ce făcea cu ea? Eu de unde să ştiu ce a făcut el şi cum a făcut. Prima dată, zicea că nu recunoaşte, nu recunoaşte şi până la urmă ce o fi zis "Lasă dracu, am făcut-o, să mă ia, să mă ducă odată, ca să termine". Eu așa cred", a mai afirmat sora lui Gheorghe Dincă. loading...

