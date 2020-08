Mărturie cutremurătoare a directoarei unui colegiu din Buzău. Ce experienţă a trăit la TERAPIE INTENSIVĂ după diagnosticul de COVID-19

Camelia Voicu a postat un mesaj emotionant pe Facebook.

"Au fost alaturi medici, asistenti medicali, infirmiere care cu un rar devotament pentru meserie si pacient au tratat cu atentie orice urma a bataliei", spune Camelia Voicu, adaugand ca "se duc lupte puternice in aceste sectii, se lucreaza ordonat cu rost la treaba, lupte despre care nu vorbeste nimeni, ba inca se mai si inventeaza teorii".

Dezvăluire-bombă a unui şef de laborator. Când ar fi apărut, de fapt, COVID-19 în România

Camelia Voicu s-a aflat timp de doua saptamani la Terapie Intensiva, in Spitalul Judetean Buzau, dupa ce a contractat noul coronavirus.

"Ma gandesc ca sunt bine acasa, dupa batalia cu COVID dusa timp de doua saptamani, in sectia ATI a Spitalului Judetean Buzau. Au fost alaturi medici, asistenti medicali, infirmiere care cu un rar devotament pentru meserie si pacient au tratat cu atentie orice urma a bataliei. Marele Inger Alb-dr.Ionita Victor a condus cu multa luciditate, competenta si profesionalism orice demers realizat, totul fiind pus in actiune de ingerii albi sau galbeni de asistenti medicali rapizi, precisi, siguri de orice manevra.

Nu exista in atitudinea lor teama ca s-ar putea imbolnavi, ba chiar au si facut-o unii dintre ei, urmand a fi tratati apoi ca pacienti in alte sectii. Blanzi, empatici, atenti la nevoile pacientului, stiau sa mobilizeze resursele vitale pentru a obliga pacientul sa traiasca cand el nu-si regasea necesarul de oxigen", a scris Camelia Voicu.

Specialiştii explică: se moare DE sau CU coronavirus? De ce se fac atât de puţine autopsii în România

Directoarea adauga ca "se duc lupte grele" in sectiile spitalelor pentru salvarea bolnavilor cu COVID-19: "Se duc lupte puternice in aceste sectii, se lucreaza ordonat cu rost la treaba, lupte despre care nu vorbeste nimeni, ba inca se mai si inventeaza teorii. Le raman profund recunoscatoare tuturor si sper sa-i intalnesc pe acesti salvatori in tinute normale la temperaturi normale, nu in combinezoane sufocante, in viata reala, sa ne zambim si sa ne bucuram de recunostinta".

Judetul Buzau inregistreaza de la debutul pandemiei un total de 1.556 de cazuri de coronavirus, dintre care 861 de bolnavi s-au vindecat, iar 41 au decedat. Cel mai varstnic bolnav cu COVID-19 din Buzau are 101 ani.