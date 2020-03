Mărturii cutremurătoare: "Am vazut camionul frigorific pentru cadavrele Parisului. 1000 de oameni sunt la terapie intensivă"

Un medic care lucrează în Ile-de-France a povestit o imagine terifiantă: "Am văzut miercuri un camion frigorific parcat în afara spitalului. Este acolo pentru a putea depozita cadavrele, în cazul în care morga instituţiei nu mai are suficient spaţiu pentru a le primi. Să sperăm că acest lucru nu va fi necesar. Când o persoană moare familia are doar câteva minute pentru a vedea cadavrul. Îi întrebăm doar ce costum ar trebui să poarte decedatul şi le spunem să plece. Este foarte greu".

Situaţia este deja critică, a avertizat miercuri, 25 martie, şeful AP-HP (Asistenţă Publică - Spitale din Paris). El a menţionat efortul "suprauman" al personalului.

Directorul general al Sănătăţii, Jérôme Salomon, a vorbit despre o "agravare rapidă" la nivel naţional. Următoarele zile vor fi deosebit de dificile, a avertizat el. „Vor fi drame".

Regiunea Paris, care are doar ea singura o mie de persoane internate în terapie intensivă, este acum cea mai expusă în număr de cazuri. "Nu pot găsi un loc într-o spital pentru un pacient care are doar 50 de ani".

Profesorul Salomon face apel la studenţii din medicina sau asistentă medicală, la pensionari, dar şi la medicii din industria farmaceutică cu care a avut contact în această miercuri dimineaţă. Obiectivul său: prevenirea trecerii de „complicat la critic" in regiunea pariziana asa cum s-a intamplat în nordul Italiei, unde toţi pacienţii nu mai pot fi îngrijiţi.