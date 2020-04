Mărturii cutremurătoare din Spitalul Militar de la Ana Aslan. Pacienţii îi sună pe medici noaptea doar ca să-i audă

Medicii militari s-au mobilizat ca pe timp de război. Regulile stricte sunt singurele măsuri care îi salvează atât pe ei, dar mai ales pe pacienții care au ajuns în spitalul de campanie amplasat în incinta Institutului Ana Aslan. Aici au ajuns familii întregi doborâte de noul coronavirus. Printre pacienți și o familie de medici.

"Colegii mei sunt fratii mei si avem o empatie suplimentara pe care oricum o avem fata de orice pacient, dar exista un sentiment de apartenta de breasla care ne obliga suplimentar", spune dr Mihai Sălceanu, medic la Spitalul militar ROL2, potrivit România TV.

Medicii militari au la spitalul ROL2 tot ce le trebuie pentru tratarea pacienților. De la laborator pentru identificarea noului coronavirus până la secție de terapie intensivă.

Pacienții își privesc medicii ca pe o ultimă barieră în calea morții. Sunt speriați și au nevoie nu doar de tratament cu medicamente pentru a scăpa de virusul ucigaș. Își sună salvatorii chiar și noaptea. Să le audă vocea, să îi liniștească, să le dea un sfat.

"Acum comunicam mai greu...suntem niste extraterestrii imbracati in alb, fara fata, cu o voce care se aude mai slab din spatele multor mijloace de protectie..de la masca la scut facial...practic avem un contact vizual cu pacientul si este destul de greu sa ii facem constienti de empatia noastra. Cu totii sunt ingrijorati, sunt speriati. Au nevoie de sustinere si o facem si in mod organizat. În fiecare dintre saloanele in care sunt internati au telefoane prin care ne pot apela la orice ora indiferent de motivul lor, fie ca au o urgenta medicala, fie cau o intrebare si au nevoie sa discute cu cineva si nu de putine ori s-a intamplat lucrul aceste", mai spune medicul Mihai Sălceanu.

Regimul militar al spitalului impune măsuri suplimentare de protecție. Chiar și așa, medicii care lucrează în ture de câte șapte zile nu și-au mai văzut familiile de foarte mult timp.

"Eu respect regulilele de izolare si distantare sociala. O teama exista dar ne-am asumat asta poate si prin prisma faptului ca si sotia este medic si atunci nivelul de intelegere este la fel, ridicat", mărturiseşte medicul de la Spitalul ROL 2.

Medicii militari îi sfătuiesc pe români să fie prudenți și să respecte regulile pentru a nu ajunge în spitale. La Spitalul ROL 2 au ajuns până acum câteva zeci de pacienți, și foarte mulți au fost deja externați.

În România, Ministerul Apărării Naționale a instalat trei spitale de campanie: la București, Constanța și Timișoara. Celelalte spitale militare sunt incluse acum într-un sistem de telemedicină. Pacienții vor avea montați senzori pe corp și totul poate fi monitorizat de la Spitalul Militar Central și se poate interveni rapid și eficient.