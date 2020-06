Mărturiile consilierilor care s-au luat la bătaie: "Vrea să îşi pună dinţii, eu nu aberez"

Scandalul dintre cei doi consilieri locali a izbucnit după ce unul dintre ei a făcut o sesizare împotriva fiicei celuilalt, care deţine în chirie o suprafaţă de păşune de la Primăria din comuna Topliceni, din judeţul Buzău.

"M-am prezentat la primărie pentru nişte lămuriri despre izlazul comunal, am avut nişte discuţii cu primarul, poliţistul şi acest cetăţean, consilierul Grosu Gheorghe. Am plecat şi după am revenit să depun o reclamaţie referitoare la neîndeplinirea unor atribuţiuni din contractul de închiriere a izlazului, respectiv constructia unei stâni fără aprobare. Când a văzut că eu depun reclamaţie m-a întrebat de ce depun împotriva lui, s-a uitat să vadă dacă sunt camere în biroul respectiv şi mi-a tras doi pumni în gură de mi-a dat doi dinţi jos, unul a căzut", a povestit la România TV consilierul Ion Bontea.

Acuzat că i-a scos doi dinţi, Grosu Gheorghe a răbufnit, negând cele acuzate.

"Nu avea dinţi dinainte, a început campanie electorală, candidează la primărie, eu reprezint o comunitate amărâtă şi săracă, ne pune beţe în roate", a declarat Grosu Gheorghe la România TV.

Întrebat dacă este adevărat că l-a bătut pe Ion Bontea, consilierul Grosu a negat din nou: "Nu e adevărat, e un mincinos, el nu a avut dinţi în gură tot timpul. Sunt martori, camere. Nu ştiu ce vrea, să îţi pună dinţii, eu nu aberez, vă multumesc de invitaţie, el candidează la postul de primar. Nu am încălcat legea cu nimic".

Grosu are încredere în ceea ce afirmă, susţinând că are martori care vor spune exact cum s-a întâmplat scena.

"Sunt primarul, secretarul, au văzut că doar ne-am îmbrâncit, el mi-a băgat mâna şi mi-a rupt tricoul, eu i-am băgat mâna în gât, ne-am zgâriat puţin, aberează, vrea să îmi ia un izlaz pe care îl am în concesiune 7 ani", a adăugat Grosu Gheorghe.