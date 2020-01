Mărturisire CUTREMURĂTOARE a unui celebru antrenor român. "Nu ştiu dacă se mai pot face multe pentru mine"

Ionuţ Popa pare resemnat cu boala care îl chinuie teribil.

"Sunt la Arad, acasă, încă de la începutul lunii septembrie, atunci când am venit din spital de la Cluj. Cum mă simt? Ca un om bolnav, dar poate că asta îmi este soarta. Am fost pe la o grămadă de medici, dar... Of, cum este viața asta! Chiar nu vreau să pară acum că mă plâng în presă, departe de mine acest gând, dar nici eu nu știu dacă se mai pot face multe pentru mine. Din păcate, medicii nu îmi pot face operația la cap, iar acest lucru îmi complică mult starea de sănătate. Sunt foarte trist din această cauză", a declarat Ionuț Popa pentru ProSport.

Întrebat dacă îi este dor de fotbal, Ionuţ Popa a răspuns: "În această situație eu mă gândesc doar la problemele mele și la familia mea. Sunt conștient că cei dragi trec prin clipe grele din cauza problemelor mele medicale, dar fotbalul a fost viața mea. Păcat că nu mai sunt în putere să lucrez. Le mulțumesc frumos tuturor celor care s-au gândit la mine, dar acum vă rog frumos să mă scuzați, nu mai pot să vorbesc la telefon".

Ionuț Popa a antrenat-o ultima dată pe UTA Arad, în 2019. A mai pregătit de-a lungul timpului echipe precum FC Bihor, Jiul Petroșani, Poli Iași, CS Mioveni şi Poli Timișoara.

Gigi Becali anunţase acum ceva timp că îl va sprijini pe Ionuţ Popa: "În astfel de cazuri nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Mă bucur că am la echipă jucători milostivi și s-au implicat și ei pentru Ionuț Popa. Bravo lui Dennis Man. Deja i-am spus lui Luțu să se ocupe ca lui Ionuț Popa să îi ajungă o sumă importantă de bani la Cluj. Ca să îl scăpăm pe acest om, plătesc eu toți banii dacă este nevoie. Nu pot să stau și să mă uit la un om pe care îl și cunosc. Mă voi ocupa eu de toate. Țin mult la acest om și nu vă ascund că îmi plăcea mult de el cum vorbea după meciuri. Era un om dintr-o bucată. Am mari speranțe în Dumnezeu că o să îl ajute pe Ionuț Popa să se facă bine".