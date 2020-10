Masked Singer România LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Nebunie, două personaje îşi dau masca jos. Surpriză mare!

“La Masked Singer România e cu adevărat un show exploziv!” spune Florin Piersis Jr. după ce a părăsit competiția. Și inclusiv plecarea lui a fost una explozivă, la fel ca tot spectacolul.

După ce a părăsit competiția și și-a dat masca jos, Florin Piersic Jr. a oferit un interviu special în care a vorbit despre emoțiile și fascinația show-ului, despre legătura lui cu muzica, dar și despre ce a simțit când Inna a ghicit că el s-ar putea afla pe scenă purtând un costum de Monstru! Mai precis, gândul îi era la reacția pe care ar putea avea-o fiul lui, Sasha, în vârstă de patru ani:



“Inna a spus numele meu, oricum a fost o mare surpriză pentru mine la momentul acela! Nici nu am știut cum să reacționez, să spun “da, ai dreptate”, să zic “hai, bă, fii serioasă”, adică mimica monstrului... Am fost atât de surprins, nici nu am știut cum să reacționez pentru că m-am gândit, Inna e o celebritate internațională, face parte din altă generație, cum, a venit Inna la teatru, a văzut un spectacol al meu? Și atunci normal că m-a uimit! Și eu m-am gandit imediat, aoleu, acu' o să spună la grădiniță, “tata e monstru, tata e monstru!” Și imediat am început să-l duc pe o pistă greșită, cum să fie tata monstru? Acrobatul de serviciu!”

