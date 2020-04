Măşti obligatorii din 15 mai. Alexandru Rafila: Rămâne să vedem ce tip de mască vom purta

"Purtatul măstii este foarte important. Cei care sunt infectati sau raciti ar trebui sa poarte tot timpul aceasta masca. Ramane sa vedem ce tip de masca vom purta. Mastile chirurgicale sunt destul de limitate şi trebuie să vedem de unde le procurăm, sau putem vorbi despre mastile textile care pot fi reutilizate.

Nu trebuie să purtăm mască atunci cand ne deplasam in aer liber. Trebuie sa punem masca atunci cand suntem in mijloacele de transport in comun sau in spatiile inchise. Dacă suntem singuri in autoturismul propriu nu trebuie sa purtam masca", a spus Alexandru Rafila la România TV.

Alexandru Rafila, despre măsurile de relaxare

"Din punctul meu de vedere măsurile trebuie monitorizate din doua in doua săptămâni, pentru că perioada de incubatie a virusului este de 14 zile.

Ar trebui ca într-o clasă să nu fie mai mult de 15 elevi. Nu mai putem continua cu această inactivitate economică, pentru că sistemul de sănătate este foarte afectat.

Sfatul meu pentru autorități este să se pregătească să cumpere vaccinul antigripal de pe acum, pentru că o să fie o cerere foarte mare. Trebuie să evităm o coinfecție, cu gripă și cu noul coronavirus, la toamnă", a spus Alexandru Rafila.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că după 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măşti de protecţie în spaţiile publice închise şi în transportul în comun, măsură valabilă până anul viitor. Preşedintele a subliniat că nu vor fi prelungite restricţiile privind deplasările individuale, vor rămâne în vigoare interdicţiile pentru adunări publice şi alte manifestări.