MĂŞTI OBLIGATORII în România. OMS recomandă SĂ NU folosim măşti dacă suntem sănătoşi

OMS recomanda folosirea mastilor doar in anumite cazuri: daca tusiti, aveti febra sau dificultati in a respira, scrie luju.ro. "Daca nu aveti aceste simptome, nu trebuie sa purtati masti pentru ca nu exista nicio proba ca acestea protejeaza oamenii care nu sunt bolnavi. Totusi, daca sunteti sanatosi, dar aveti grija de o persoana care poate fi infectata cu noul coronavirus atunci ar trebui sa purtati o masca de fiecare data cand sunteti in aceeasi incapere cu persoana infectata.

Si tineti minte, daca alegeti sa purtati o masca, folosit-o si indepartati-o corespunzator si spalati-va pe maini cu alcool dezinfectant sau sapun si apa", recomandă OMS.

Cand si cum trebuie folosite masti astfel incat sa te protejeze impotriva noului coronavirus?

"Daca nu aveti niciun simptom respirator, precum febra, tuse sau nas curgator, nu trebuie sa folositi o masca de protectie.

Purtarea mastii va poate da o falsa impresie de protectie si poate fi chiar o sursa de infectie atunci cand nu este folosita corect. Mastile ar trebui sa fie folosite doar de personalul medical, ingrijori sau de persoane care sunt bolave si au simptome de febra sau tuse. De ce? Pentru ca personalul medical si ingrijitorii sunt in contact direct cu persoanele bolanve, astfel incat exista un risc mai mare de contractare a COVID-19.

Si oamenii bolnavi ar trebui sa poarte masti pentru a proteja alte persoane de stropii care pot aparea cand tusesc sau stranuta.

Asadar, pentru personalul medical, ingrijitori si persoanele care au febra si tusesc asa trebuie purtata o masca: inainte sa atingeti masca, curatati-va mainile cu dezinfectant ori apa si sapun. Verificati masca de picaturi sau gauri. Verificati care este partea de sus, aici este partea metalica. Identificati interiorul mastii, care este de obicei partea alba. Puneti masca pe fata, apasati banda de metal astfel incat sa se muleze pe forma nasului. Asezati masca pe fata, acoperindu-va gura si barbia, asigurandu-va ca nu exista lacune intre fata dumneavoastra si masca.

Nu atingeti partea frontala a mastii in timp ce o folositi pentru a evita contaminarea. Daca o atingeti in mod accidental, spalati-va pe maini.

Pentru indepartarea mastii, scoateti elasticul din spate, fara sa atingeti partea frontala si tineti-o departe de fata dvs.

Aruncati masca de indata intr-un cos apropiat si spalati-va pe maini. Este important sa nu refolositi masca. Inlocuiti-o cu una noua de indata ce devine umeda.

Si nu uitati: cea mai buna modalitate pentru a va proteja de noul coronavirus este sa va curatati mainile frecvent cu dezinfectant ori sapun si apa", recomandă OMS.

