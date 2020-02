Maximilian, fiul lui Marcel Toader, rupe tăcerea la 6 luni de la moartea tatălui său: "Cel mai mare regret pe care îl am"

Mama lui Marcel Toader a suferit un șoc puternic când a aflat că fiul ei a murit. Mama lui Maximilian și el o sună mereu pe mama afaceristului, iar atunci când are timp merge și la Constanța pentru a o vizita.

„Se simte OK acum (mama lui Marcel Toader, n.r.), dar nu poate trece peste durerea provocată de moartea tatălui meu! Vorbesc în fiecare saptămână cu ea, și eu și mama mea, iar de vizitat încerc să ajung cât de des pot la Constanța.

În legătură cu afacerile tatălui meu, n-am mai luat lucrări pe acest plan pentru că trebuie să rezolv problemele cu datoriile, după mă pot hotărî dacă am să mai continui aceste afaceri pe care le-a lăsat tata în urmă.

Cu prietenii tatălui meu mai țin legătura, dar ca și număr sunt foarte puțini față de câți «prieteni» a avut el. Cel mai mare regret pe care îl am în legătură cu tatăl meu este acela că nu mai este lângă mine și că visul de a construi un viitor frumos împreună nu se mai poate finaliza”, a declarat, în exclusivitate pentru Cancan.

„Cu prietenii tatălui meu mai țin legătura, dar ca și număr sunt foarte puțini față de câți «prieteni» a avut el. Cel mai mare regret pe care îl am în legătură cu tatăl meu este acela că nu mai este lângă mine și că visul de a construi un viitor frumos împreună nu se mai poate finaliza”, a mai declarat Maximilian Toader, cu un gust amar.

Gabriela Cristea, prima reacţie după moartea lui Marcel Toader. Ce spune despre participarea ei la înmormântarea fostului soţ

Maximilian Toader: "Ca planuri de viitor, vreau să..."

Maximilian Toader este decis să meargă mai departe: ”Ca planuri de viitor, vreau să închei toate problemele ce mi-au căzut pe cap în ultima perioadă, iar după aceea să-mi trăiesc viața exact cum m-a învățat el (fără regrete, cu respect față de oameni și să fiu respectat la rândul meu), pe scurt să trăiesc o viață frumoasă din toate punctele de vedere.

Îmi doresc ca anul 2020 să nu fie ca anul care a trecut. Am avut o discuție cu anumiți prieteni în iulie, că dom’ne va veni o perioadă foarte proastă. De atunci am lovit mașina, s-au întâmplat anumite lucruri foarte proaste în viața mea, a murit tatăl meu, dupa aceea la înmormântarea tatălui meu am aflat că a murit și un prieten, dupa aceea altei prietene îi moare tatăl. Sper să nu mai trec prin așa ceva”, a declarat Maximilian Toader, pentru Antena Stars.

CUTREMURĂTOR. Care a fost ultimul mesaj postat de Marcel Toader pe Facebook. "Un sfat prietenesc"

Anamaria Ferentz, primele declaraţii după moartea lui Marcel Toader

Marcel Toader a murit în urma unui stop cardiac, iat vestea a șocat pe toată lumea, inclusiv pe fosta lui soție, Anamaria Ferentz. Afaceristul a fost căsătorit de şase ori, dar la înmormântarea sa a fost prezentă doar una dintre cele șase soții. Este vorba despre Raluca, mama unicului său copil.

Anamaria Ferentz nu era în țară, iar acum a rupt tăcerea și a mărturisit cât de mare a fost șocul ei atunci când a aflat că fostul ei soț a murit.

"Eram lângă Marcel Toader când acesta a murit". Un martor a povestit toată tragedia

"Bineînţeles că am aflat imediat despre Marcel, pentru că a început telefonul să sune. Noroc că eu noaptea am telefonul pe modul silenţios, dar am văzut multe apeluri pierdute de la numere din România, de la presă, multe mesaje care mă anunţau...





Vestea a fost şocantă, pentru că nu te aştepţi ca un om aşa să nu mai fie într-o zi. Sincer, m-a afectat. Nu ştiu de ce, probabil pentru că orice om care trece prin viaţa noastră, indiferent cum, lasă acolo o amprentă, lasă ceva din energia lui şi de aceea normal că mi-a părut şi-mi pare foarte rău.

Condoleanţe familiei! Cred că pentru ei este îngrozitor. Nu vreau să-mi închipui cum e să treci prin astfel de tragedie. Ştiu cum e să-ţi pierzi o persoană extrem de dragă, dar să-ţi îngropi copilul, respectiv, unul dintre părinţi e teribil. Dumnezeul să-l odihnească în pace! Îmi pare rău pentru familia lui. Condoleanţe!", a declarat Anamaria Ferentz pentru OK!Magazine.