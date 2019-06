Iubita lui Radu Mazăre a vorbit despre apropiata căsătorie. Cum a fost cerută de nevastă şi când are loc nunta

"M-a cerut în căsătorie prin telefon, că altă posibiliate nu e. Am fost foarte fericită, nu m-am aşteptat la cerere, dar m-a impresionat foarte tare în acelaşi timp. Momentan ne căsătorim civil. Din câte am înţeles e un pic mai dificil religios", a declarat Roxana Mihalache, la România TV. "Am să vin oricum în România, pe la sfârşitul lunii iunie, şi atunci se oficiază şi căsătoria", a completat ea.

Roxana a declarat că vorbeşte zilnic cu Radu Mazăre la telefon şi a dezvăluit cum s-a adaptat acesta în închisoare. "S-a acomodat foarte bine în condiţiile care sunt, că el e un om foarte puternic, o persoană cu moralul sus. Indiferent ce se întamplă, el nu cedează uşor. Să fiu sincera, când vorbim mai mult îi povestesc eu ce se întamplă aici şi ce activităţi am aici, ca să se poată transpună aici, să uite unde e".

Roxana Mihalache a povestit şi cum a decurs ridicarea lor din aeroport, în Madagascar. "Nu s-au legitimat, au zis că e o problemă, să vedem, să aşteptăm responsabilul, care nu mai venea. M-au reţinut şi pe mine 24 de ore, fără să aibă dovadă sau hârtie cu drept", a spus viitoarea soţie a lui Radu Mazăre, la România TV.