McDonalds investeşte peste 100.000 euro în digitalizarea unui restaurant din Capitală. Cum va arăta acesta

În urma remodelării, restaurantul va dispune de un sistem digital prin care clienţii pot plasa singuri comanda pe ecranele digitale, o pot personaliza şi pot alege plata cu cardul sau cash. Restaurantul din Bucureşti Mall, aflat în zona de food court, procesează exclusiv comenzi primite prin McDelivery. Premier Restaurants România a implementat noua tehnologie în 41 de restaurante McDonald's din întreaga ţară.

Restaurantului din Bucureşti Mall, din cartierul Vitan, care acum dispune de sistemul digital Experience of the FutureTehnologia, care le oferă clienţilor o servire la cele mai înalte standarde şi o interacţiune mai rapidă şi mai uşoară. Clienţii pot plasa singuri comanda pe ecranele digitale, o pot personaliza în funcţie de preferinţe şi pot alege plata cu cardul direct la kiosk-ul digital sau cash, la casa de marcat. Imediat după plasarea comenzii pe ecranul digital începe procesul de preparare în bucătărie, potrivit ECONOMICA.net.

"Am regândit planurile pentru dezvoltare din acest an, dar continuăm să investim responsabil pentru a le oferi cele mai bune experienţe clienţilor în interacţiunea cu noi. În această perioadă în care accesul în centrele comerciale este restricţionat, am implementat noua tehnologie şi în restaurantul din Bucureşti Mall, cu atât mai mult cu cât acest sistem facilitează o experienţă contactless pentru clienţii noştri. Atunci când clienţii vor reveni în restaurantul nostru, se vor bucura de o interacţiune mult îmbunătăţită. Digitalizarea cât mai multor restaurante rămâne o prioritate pentru noi pe termen lung, este un plan pe care ni l-am asumat şi pe care suntem încrezători că îl vom urma", a declarat Daniel Boaje, director general Premier Restaurants România.

Restaurantul din Bucureşti Mall dispune de trei kiosk-uri de comandă, permite scanarea rapidă şi contactless a ofertelor din aplicaţia McDonald's pentru mobil, are trei ecrane digitale pentru prezentarea interactivă a meniului la casa de marcat, precum şi o zonă separată pentru comenzile Delivery. Începând cu anul 2016, McDonald's este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald's din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania şi Malta.

În România, McDonald's este lider al pieţei restaurantelor, cu 84 de restaurante în 26 de oraşe. Până în prezent, compania a investit peste 800 de milioane de lei în România, are 5.500 de angajaţi şi primeşte zilnic peste 230.000 de clienţi.