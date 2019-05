Medic împiedicat să intre în oraş în timpul mitingului PSD: După o gardă de 24 de ore, m-am înviorat certându-mă cu domnii cu caschetă

„Sunt plină de furie. Am trăit un abuz de putere specific Ţării unui PSD fără limite. „Restricţiile" de circulaţie prevăzute în anunţurile oficiale s-au transformat în „interdicţii" de intrare în oraş înaintea orei anunţate oficial. La ora 9.55 mi s-a interzis să vin la domiciliu cu maşina, deşi am cerut permisiunea mai multor agenţi, fiind după o gardă de 24 de ore la UPU Titu. Nu mi s-a permis nici pe Calea Bucureşti, nici pe Gimnaziului, nici pe Aleea Sinaia, la podul Mihai Bravu, deşi circulau maşini din sens invers, iar restricţiile au fost anunţate de la ora 10, Aleea Sinaia nefiind menţionată. Aşa că mi-am făcut „înviorarea" certându-mă cu domnii cu caschetă, care dovedesc, o dată în plus, exces de zel şi lipsă de empatie şi mergând pe jos, că doar eram odihnită după vreo 70 de pacienţi consultaţi în cele 24 de ore de urgenţe. Oare dacă spuneam că intru în gardă ar fi înţeles? Aş vrea să ştiu dacă legile din România prevăd această interdicţie de a mă întoarce la domiciliu cu maşina, dacă este legal să mi se limiteze accesul spre domiciliu", a scris medicul Ana Camelia pe Facebook.

Postarea medicului a fost distribuită pe Facebook inclusiv de fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu.