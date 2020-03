Medici români, căutaţi de autorităţi după ce au dezvăluit că spitalele nu sunt pregătite pentru epidemia de coronavirus

Medicii din România trag semnale de alarmă cu privire la pregătirea spitalelor de o situaţie mai gravă în contextul pandemiei de coronavirus. Mai mult, nu se respecta protocolul legat de izolarea persoanelor care au luat contact cu pacienți infectați cu COVID-19.

Un alt medic din Constanța a relatat despre o situație asemănătoare în spitalul în care lucrează. Acestora li s-au alăturat mulți alții care au relatat despre exact aceleași situații de fapt: ”Nu vrem panica, vrem pragmatism, solidaritate si curaj.

Curajul de a recunoaste situatia in care ne aflam. Din multe spitale lipsesc echipamente, dezinfectanti, masti, manusi.

Am primit in aceste zile foarte multe mesaje de la medici si asistenti care vorbesc despre lipsuri. Asta in conditiile in care guvernantii ne spun ca inca au situatia sub control. Dar avem in minte cazul Colectiv.

In Spitalul din Constanta, dupa ce un medic a vorbit despre lipsurile de acolo, acum se fac anchete pentru a afla cine este turnatorul. Asta este preocuparea celor care conduc spitalul, in loc sa ia aminte la nevoile medicilor si sa-i protejeze.

Trebuie sa le fim alaturi medicilor in aceste zile! Sa le aratam ca nu sunt singuri in aceasta batalie.

Sa ii incurajam sa vorbeasca, sa ceara ministerului Sanatatii materialele si echipamentele de care au atata nevoie, sa comunice si sa aiba curajul sa isi ceara drepturile de a lucra intr-un mediu sigur.

Sa faca publice toate aceste nevoi.

Managerii de spital, numiti politic, in foarte multe cazuri, n-o vor face. Multe Directii de Sanatate sunt conduse in judete de personaje fara curaj, care nu inteleg situatia in care ne aflam (vezi cazul de la Timis).

Tocmai de aceea, medicii trebuie sa isi uneasca vocile si sa strige nevoile pe care le au".



Iata ce spune un medic din Iasi:

"Nu avem măști, mănuși, medicamentele de la donații se epuizează de la o zi la alta, iar la raportul de garda se discuta despre o eventuala situație critica, despre faptul ca suntem medici pediatri și vom fi nevoiți sa luptam pt. fiecare suflețel, ca nu avem aparate suficiente de ventilat, asta in condițiile in care terapia intensiva este suprasolicitata, deja.

Este trist cum noi, medicii rezidenți, nu existam și toți se comporta jalnic, nu avem dreptul la nimic, nu existam, dar cu toate acestea, muncim cot la cot cu seniorii, in timp ce conducerea, stimabilul domn manager nu ne raspunde la salut."

O sa fac tot posibilul ca aceste mesaje sa ajunga la cei care raspund de sanatatea din Romania.

Sanatosi sa fim!”, este unul dintre mesajele postate de Alex Dima pe contul lui de Facebook.

”De ce avem puține cazuri? Pentru că oamenii nu sunt testați”

”Eu in garda de primire, astazi impreuna cu cativa colegi!

Sunt informata ca va ajunge in spital o gravida, cu nastere declansata si care a luat legatura (vizita) acum o saptamana cu un neam de al ei, sosita din Veneto acum 18 zile!

M am scurs!

Indicatia este sa se finalizeze nasterea prin operatie cezariana!

A inceput agitatia!

Unde o vedem?...am blocat un cabinet de consultatii pentru ea, cabinet in care ulterior s a efectuat dezinfectia!

Avem echipamente de protectie?...nu avem!!!

Avem teste pt recoltare si pt a trimite la boli infectioase?...nu avem!!!

Si atunci, ce avem?

Doctori si asistente care trebuie sa intre in sala si eventual sa se contamineze?...da, asta avem!

A venit gravida, s a efectuat ancheta epidemiologica..a avut contact cu persoana sosita din Veneto care nici ea nu a efectuat testul, desi s a dus si a cerut sa i se faca..indicatia a fost doar de autoizolare la domiciliu, s a practicat cezariana, medicii, asistentele si infirmierele FARA echipament de protectie!

Doar cu 2 randuri de masti, 2 randuri de manusi si halatul steril!

Dumnezeu cu mila!

Nu este normal ce se intampla!

Nu este normal sa NU avem echipamente de protectie!

Nu este normal sa expui la risc un spital intreg!

In aceste conditii de practicare a medicinei in conditii de pandemie, Romania va depasi alte state europene la numarul de cazuri!

De ce avem noi (inca) putine cazuri?...deoarece oamenii NU sunt testati!

Este un fals adevar expus publicului!

Stat roman!

Esti obligat sa achizitionezi teste, dezinfectante si materiale de protectie!

Sanatatea este garantata de Constitutie!

Cum ne a fost noua, celor din garda sanatatea garantata astazi???

Si garda continua.....”, se arată într-un mesaj postat de Diana Popovici si preluat de jurnalistul PRO TV.