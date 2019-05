Medici şi reprezentanţi ai pacienţilor, apel pentru donarea de celule stem hematopoietice

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), a afirmat că la fiecare 35 de secunde, undeva în lume, cineva este diagnosticat cu un cancer de sânge, iar în fiecare an, peste 80.000 de oameni din toată lumea caută un donator compatibil de celule stem în afara familiei. El a subliniat că pentru mulţi pacienţi cu cancere de sânge, soluţia o reprezintă transplantul de celule stem hematopoietice.



Donatorii vor fi testaţi cu ajutorul unui kit şi dacă sunt compatibili, vor fi introduşi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stema Hematopoietice. Când este nevoie celulele stem compatibile, se va apela la ei, a precizat el.



"Pentru donatori nu este nici greu, nici dureros. Este o intervenţie într-adevăr uşor invazivă, dar nu dureroasă. Dar, punând în balanţă de fapt că vom salva o viaţă, atunci durerea nu mai există. Important este să ne dorim acest lucru, pentru că în România nu prea există cultul donării de organe, de celule şi atunci este nevoie să mediatizăm acest lucru, să ajungem şi noi din urmă ţările educate din punct de vedere sanitar şi, gândindu-ne că vom salva vieţi, fiecare îşi poate face un test cu un chit la cerere, pe care noi îl vom pune la dispoziţie, un raclaj în cavitatea bucală, care poate fi trimis la laborator pentru a fi încadrat din punct de vedere genetic în lista donatorilor", a explicat Irimia.



Testul este gratuit şi este pus la dispoziţie de Federaţia Asociaţiei Bolnavilor de Cancer cu sprijinul sponsorilor.



Potrivit acestuia, în România, un astfel de transplant se poate face la Institutul Fundeni şi la Spitalul Universitar, "în mod gratuit", costurile pentru o astfel de intervenţie în străinătate ajungând, în urmă cu zece ani, la 150.000 de euro.



Conf. dr. Alina Tănase, preşedintele Societăţii Române de Transplant Medular, a afirmat că în prezent există tratamente pentru cancerele de sânge, "multe au şanse de curabilitate, există medicamente noi, există transplant de celule stem hematopoetice, există proceduri şi tratamente care se pot face în România pentru aceste cancere".



"Facem această întâlnire ca să subliniem ce important este să facem transplant pentru o anumită boală, ce important este să găsim un donator, fiindcă altfel nu putem merge la transplant dacă nu avem un donator compatibil şi pentru asta avem nevoie de populaţia tânără din România să se înscrie în registrul naţional şi dacă vreodată vreun pacient va fi compatibil, atunci să-i găsim un donator. Există şansa ca fiecare dintre noi să salveze o viaţă dacă va fi compatibil cu cineva. Registrul, de fapt, este o bază de date şi nu implică nimic, decât un consimţământ şi o testare să vedem amprenta genetică a fiecăruia. În momentul în care cineva din lumea asta se potriveşte cu tine, atunci vei fi sunat şi reîntrebat dacă eşti de acord să donezi aceste celule stem", a explicat, la rândul său, Alina Tănase.



Înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se poate face până la 45 de ani, dar, dacă un bolnav are în familie un donator compatibil, aceasta se poate face până la vârsta de 60 de ani.



"În România există mulţi pacienţi care au nevoie de transplant. Sunt nişte indicaţii standard de transplant în toată lumea iar acum indicaţiile au început să crească nu numai în cancerele de sânge, dar s-au înmulţit aceste indicaţii chiar şi pe bolile autoimune, boli neurologice, încep să treacă de bolile hematologice indicaţiile pentru transplant. Foarte multe leucemii, în special leucemiile acute, au indicaţie de transplant de la diagnostic, există categoria de pacienţi cu mielom multiplu, la care terapia standard la toţi pacienţii eligibili este ca, după terminarea celor şase cicluri de chimioterapie, să facă autotransplant de primă linie. Asta este standard de terapie şi încercăm să oferim tuturor pacienţilor această procedură. Este greu, fiindcă în România, chiar dacă a crescut enorm de mult această activitate, în continuare adresabilitatea este din ce în ce mai mare", a mai spus Alina Tănase.



În Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice sunt înscrise 63.177 de persoane. Pentru aproximativ 50% dintre pacienţii români care nu au donator înrudit, nu există în prezent donatori compatibili nicăieri în lume şi nu au şansa de a face un transplant de celule stem hematopoietice, care le-ar putea salva viaţa, a subliniat dr. Aurora Dragomirişteanu, director general Registrului.



Orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 şi 45 de ani poate deveni donator voluntar de celule stem hematopoietice, iar înscrierea în Registrul Donatorilor se poate face pe www.registru-celule-stem.ro/implicate/, completând un formular cu datele personale de contact.



"Noi vă expediem acasă un kit de reclaj bucal cu instrucţiuni de folosire. Dumneavoastră ne trimiteţi kit-ul înapoi împreună cu consimţământul şi un chestionar medical completat şi semnat, noi facem analizele şi dacă totul este în regulă, vă anunţăm că aţi devenit un potenţial donator de celule stem hematopoietice", a spus Dragomirişteanu.



Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerelor de Sânge este marcată în fiecare an pe 28 mai, iar simbolul ei, semnul & colorat în roşu, arată solidaritatea cu persoanele afectate.